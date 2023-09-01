Обновленные С-200, Нептуны и оружие на 700 км. Пять неожиданных образцов собственного вооружения, которые недавно применила Украина, поразив мир 1 сентября, 15:23 Сюжет Изначальный вариант крылатой ракеты Р-360 Нептун (на фото) был противокорабельным, но сейчас Украина, вероятно, применяет его вариацию и по наземным целям (Фото:defence-ua.com / Defence Express)

Лето 2023 года стало периодом контрнаступления Украины не только на линии фронта. В течение последних недель и месяцев украинские военные и спецслужбы изобретательно используют самое неожиданное вооружение, чтобы поразить военные цели россиян в глубине оккупированной территории или в тылу России.

При этом факты свидетельствуют, что Украина придерживается обещания не использовать западное оружие по территории России — к тому же западных дальнобойных ракет Вооруженные силы Украины так и не получили.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный недавно раздраженно комментировал такие опасения западных партнеров в июльском интервью The Washington Post.

«Чтобы спасти моих людей, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на территории врага? — заявлял Залужный американскому изданию, — Почему я должен думать, что я ничего не могу там делать? Почему? Потому что [Владимир] Путин использует ядерное оружие? Детям, которые умирают, это безразлично».

«Это наша проблема, и нам решать, как уничтожить этого врага. Во время войны можно и нужно убивать на его территории. Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать из своего. Но лишь столько, сколько будет необходимо», — резюмировал Залужный.

Похоже, его решимость воплощается в жизнь все более убедительно. NV собрал пять примеров наиболее изобретательных способов применения нового и старого вооружения, которые Украина продемонстрировала недавно.

Нептун выходит на сушу: обновленные ракеты

Где и когда вероятно применены

23 августа Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что утром того же дня возле села Оленевка на Тарханкутском полуострове в оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 Триумф. Удалось уничтожить саму установку, установленные на ней ракеты и личный состав.

«Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это — болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму», — заверили в ГУР.

Впоследствии украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что, по его данным, ЗРК С-400 в Крыму удалось уничтожить ударом крылатой ракеты Нептун. Кроме пусковой установки, был также уничтожен радар воздушной разведки 48Я6-К1, который является «глазами» всей системы. Он обеспечивал наблюдение за воздушным пространством — низковысотными целями и баллистическими ракетами, и был ключевой составляющей ПВО и ПРО российских оккупантов в этом районе. Радар наблюдал за целями в западной части Черного моря и на территории Херсонской области с расстояния около 110 км от линии фронта, уточнил Бутусов.

Издание The War Zone со ссылкой на неназванного представителя украинского оборонного сектора подтвердило, что информация о применении модифицированной противокорабельной крылатой ракеты Нептун для поражения С-400 в Крыму является правдивой.

Даже в российском Минобороны косвенно признали, что сейчас оккупантам приходится иметь дело с этим оружием: 29 августа ведомство впервые заявило, что за предшествующие сутки якобы сбило «украинскую противокорабельную ракету Нептун» — без уточнений о том, целилась она в наземную или надводную цель.

Что известно об оружии

Использование ракет Нептун по наземному объекту стало новым примером изобретательности украинских военных, ведь это оружие является противокорабельным: именно такие ракеты в 2022 отправили на дно Черного моря крейсер Москва.

Изначально РК-360 МЦ Нептун — это ракетный комплекс, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, а также десантных, танкодесантных кораблей и транспортников. Это один из новейших образцов вооружения, которые были разработаны и поставлены на вооружение ВСУ уже после начала войны с Россией в 2014 году. Комплекс был разработан конструкторским бюро Луч (Киев).

В ракетный комплекс входят четыре установки: мобильно-пусковая установка, транспортно-зарядная машина, транспортная машина и передвижной командный пункт.

Одноименная крылатая ракета Нептун (Р-360) — первая украинская ракета, запуск которой возможен с разных типов носителей: береговых комплексов, кораблей или самолетов. Оригинальная ракета Нептун имеет массу 870 кг, масса боевой части — 150 кг; диаметр ракеты — 380 мм; максимальная дальность пуска — 280 км.



Диапазон высот полета ракеты над гребнем волн — от 3 до 10 м. Она имеет дозвуковую скорость (900 км/ч).

В начале полномасштабного вторжения России Украина имела такие ракеты в очень ограниченном количестве. Однако в апреле 2023 года один из украинских чиновников сообщил порталу The Warzone, что Украина работает над преобразованием Нептуна в оружие, которое можно было бы использовать для наземных атак. Однако тогда комплексу требовалась бы новая система наведения: в частности, для завершения обновления системы, которое уже тогда близилось к завершению, были нужны специфические виды микросхем. 28 августа этот же чиновник сообщил The Warzone, что Украине таки удалось разработать систему GPS-наведения, которая способна доставить ракету Нептун в заранее определенное место. Далее, как рассказал источник портала, инфракрасная система самонаведения ракеты ищет цель и фиксируется на ней на основе предварительно загруженного изображения, и в конце концов финализирует удар по этой цели. Если же соответствующую цель найти не удается, ракета прекращает атаку.

Комментируя эти технические нюансы, эксперты The Warzone констатируют, что такой подход был бы «серьезным скачком в возможностях» для ВСУ. В таком случае ракеты нельзя было бы заглушить с помощью средств радиоэлектронной борьбы, их также было бы очень трудно обнаружить на этапе финальной стадии атаки из-за пассивной системы самонаведения.

Аналитики отмечают, что подобные системы поиска цели — их называют DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlator) или ATR (Automated Target Recognition) — используют предоставленные Украине западные крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG.

Применение аналогичных средств на модифицированных ракетах Нептун повторило бы путь развития, который прошли американские высокоточные ракеты AGM-84E SLAM. Сейчас это ракеты класса воздух — земля, хотя их предшественниками были противокорабельные ракеты Гарпун.

В то же время украинский источник The Warzone рассказал и о трудностях в применении обновленных Нептунов. Среди них — все еще ограниченное количество ракет, которое ограничивается десятками, а также ее дозвуковая скорость, позволяющая российским системам ПВО все же сбивать подобные ракеты. В то же время в недавнем интервью Наталье Мосейчук Владимир Зеленский заявил, что Украина значительно увеличила производство ракет Нептун среди других видов вооружения.



Чиновник, который общался с The Warzone, предположил, что такое увеличение объемов производства будет касаться именно обновленной модификации Нептунов класса «земля — земля». Он также не исключил, что такой ракетой, еще более обновленной, впоследствии будет нанесен удар по целям в Москве.

Тогда для дальности полета пришлось бы несколько уменьшить полезную нагрузку и увеличить объем топлива в ракете.



«Это увеличит дальность и позволит нанести удар по Москве, — сказал украинский собеседник The Warzone, — Это случится».

Модифицированные С-200: вторая жизнь ракет из небытия

Где и когда вероятно применены

Летом 2023 года российское Министерство обороны неоднократно заявляло о том, что ВСУ якобы пытаются атаковать объекты на территории России и в оккупированном Крыму «зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант».

В частности заявления об этом звучали после ударов 9 июля, когда ракета упала в Брянской области РФ (тогда в Воздушно-космических силах РФ заявили о попытках украинских атак по Крымскому мосту и военному аэродрому Морозовск в Ростовской области) и 28 июля (обломки упали в городе Таганрог Ростовской области, который является важным логистическим хабом российских войск). А 12 августа, когда Крымский мост окутали таинственные черные и белые дымы, Минобороны РФ снова заявило, что якобы перехватило модифицированные С-200.

Официально военное командование Украины еще не подтверждало использование переделанных ракет С-200. Однако собеседник ВВС Україна в правительстве подтвердил, что с начала лета такая работа ведется: «В имеющихся условиях приходится выкручиваться. Придумали с этими С-200, вроде пока неплохо получается».

Британская разведка недавно также предположила, что ранее снятые с вооружения советские С-200 Украина теперь использует «как наземные баллистические ракеты».

Что известно об оружии

С-200 — это зенитные ракетные комплексы (ЗРК) дальнего радиуса действия, которые были изначально разработаны еще в 1960-х годах в СССР.

Комплексы С-200 была впервые представлены в 1967 году как система «земля-воздух» большой дальности. Предполагалось, что эти системы смогут противодействовать американским самолетам-разведчикам Lockheed SR-71 Blackbird времен холодной войны.

С-200 широко экспортировались, такие комплексы во времена СССР имела Болгария, Украина, Восточная Германия, Венгрия, Чехословакия, Польша. Со временем система устарела, большинство стран прекратили ее использование в 90-х или 2000-х годах.

Украина официально изъяла из обращения последние батареи С-200 осенью 2013 года: в конце октября прекратил свое существование последний дивизион С-200 зенитного ракетного Львовского полка имени Ивана Выговского, который базировался в городе Каменка-Бугская Львовской области, напоминал Милитарный.

Однако остается неизвестным, хранились ли до сих пор такие системы на украинских складах, сколько именно и в каком состоянии они находились. Это касается и других стран бывшего Варшавского договора. В частности, были данные о том, что уже во время полномасштабного вторжения РФ США убеждали Болгарию передать ВСУ свои списанные С-200, напоминала Бринн Таннехилл, американский военный аналитик и эксперт в области военно-морской авиации. В июле 2023 года она привела на своей странице в Твиттер подробный обзор гипотетических возможностей модифицированных ракет С-200.

С-200 — это огромные ракеты весом более 7 тонн, длиной более 10 м, с весом боевой части около 220 кг, радиусом действия до 250−300 км (против воздушных целей) и высокой скоростью. Чтобы задействовать их против наземных целей, Украине пришлось бы переделать такие ракеты из класса «земля-воздух» в класс «земля-земля». Тогда потенциальный радиус действия С-200 против наземных целей, вероятно, мог бы быть даже большим, чем против воздушных, предполагает Таннехилл.



ЗРК С-200 / Фото: Милитарный

Сама идея модификации старых советских зенитных комплексов для наземных ударов не является новым решением в большой войне России против Украины, отмечает эксперт. РФ потратила сотни старых ракет С-300 для обстрелов Украины, которые ведет уже второй год (С-300 был разработан как ограниченная по мощности версия С-200).

Однако в случае ЗРК С-200 такая «переделка» была бы очень непростой задачей, отмечают эксперты. Вот лишь несколько таких вызовов:

Чтобы найти и захватить цель в воздухе, системы С-200 используют большой и мощный радар, который подсвечивает цель в небе. Однако для нацеливания по наземным объектам он не подходит. Соответственно, украинским специалистам необходимо было бы переделать систему наведения ракеты — например, сделать так, чтобы она летела на цель по спутниковым данным. ( Игорь Романенко, бывший заместитель начальника генштаба ВСУ, ответственный за систему ПВО, в комментарии ВВС Украина).

Игорь Романенко, бывший заместитель начальника генштаба ВСУ, ответственный за систему ПВО, в комментарии ВВС Украина). Старые ракеты С-200, произведенные в 70−80-х годах не имеют также « бортового компьютера», который можно было бы перепрограммировать. С другой стороны, комплексы С-200 имеют блок инерционных измерений, который помогает ракете оценивать ее скорость и направление на основе ускорения. Теоретически эту технологию можно было использовать для применения этих ракет в роли класса « земля-земля». Однако на практике это означало бы, что применение этих ракет по наземным или стационарным целям могло бы быть недостаточно точным из-за слишком большого значения кругового вероятного отклонения. ( Бринн Таннехилл в Twitter).



«Таким образом, на практике точно поразить объекты с помощью С-200 было бы сложно, и требовало бы высокой степени „МакГайверинга“. Не то чтобы Украина была на это не способна, просто это очень трудно», — объясняет Таннехилл. По ее словам, в идеальном варианте Украина могла бы найти способ «модернизировать» старые С-200 таким образом, чтобы использовать для более точного их наведения системы Glonass / Beidou / GPS / Gallileo.

Роман Костенко, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в интервью NV обратил внимание на то, что применение такого оружия в очередной раз показало бы то, насколько системно Украина использует весь арсенал своих средств поражения, даже если он ограничен. «По факту иногда поражаем теми средствами, которых не должно было бы быть в природе, самодельными иногда. Мы говорим о дронах, о каких-то переделанных ракетах, о которых россияне заявляют, будто по ним летят ракеты С-200, — заметил Костенко, — […] Хорошо, если у нас есть такая возможность и это делать».

Поражение на 700 км: новое загадочное украинское оружие

Где и когда вероятно применено

Об этом таинственном оружии украинского производства пока известно меньше всего. 31 августа Владимир Зеленский заявил, что новое дальнобойное оружие украинского производства уже было применено и попало в цель на расстоянии 700 км. О какой именно цели идет речь и когда было использовано оружие, Зеленский не уточнил.

«Результаты нашего оружия — нового украинского оружия — 700 километров», — сказал президент, не уточнив, это ракета или БПЛА.

700 км — это примерное расстояние от Украины до Пскова, где в ночь на 30 августа прогремели взрывы на аэродроме, уничтожив четыре российских военно-транспортных самолета Ил-76. Однако тогда сообщалось о массированной атаке беспилотников, а не ракетном ударе. Применение именно БПЛА подтвердил и глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, предоставивший порталу The War Zone кадры удара с камеры беспилотника. Буданов уточнил, что эта атака была осуществлена с территории России.



Что известно об оружии

Несколько больше деталей о новом вооружении, которое упомянул Зеленский, раскрыл секретарь СНБО Олесей Данилов, хотя так же не уточнил его тип.

Он сказал, что разработка этого оружия продолжается уже несколько лет: первый указ президента относительно программы был издан 1 марта 2020 года, а еще в январе-феврале 2020 года готовилось соответствующее решение СНБО по этому поводу.

«Мало кто знает, это как раз ответ наш по подготовке к войне […], — отметил Данилов в эфире телемарафона. — Это очень сложный процесс, очень сложная техника. Для того, чтобы она была современная, чтобы преодолевала расстояние в тысячи километров — это работа больших коллективов. На сегодняшний день мы имеем результат».

Секретарь СНБО также сообщил, что объявленное Зеленским расстояние в 700 км не является «крайним ограничением этого изделия».

«Могу сказать, что производство идет», — добавил Данилов, заверив, что уже в ближайшее время «у кого-то будет „гореть“ в прямом смысле этого слова».

Отдельно Данилов подтвердил, что Украина не воюет с обычными гражданами РФ и использует оружие сугубо по военным объектам. «Мы не атакуем детские сады, больницы или другие объекты, где есть гражданское население. Это большая разница с террористами, которые находятся рядом с нами», — добавил Данилов.

За сутки до этого, 31 августа он опубликовал видео испытаний загадочной ракеты. Является ли именно она тем самым новым оружием, способным преодолевать расстояние в 700 км, остается неизвестным. «Испытания успешны, реализация эффективна. „Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…“», — написал Данилов в X (Twitter), не уточнив, где и когда сняты кадры.

В то же время эксперты Defence Express предполагают, что в случае 700-километрового оружия речь может идти и о новых украинских дальнобойных дронах.

«Мы можем прочитать в западных СМИ, что Украина уже ведет работы сразу по 6 моделям беспилотников с дальностью действия в 1000 километров», — напомнили аналитики, упомянув о беспилотниках под условным названием Бобер и БПЛА Морок. «И если эти оценки окажутся верными, то получается, что нашим конструкторам удалось создать дальнобойный дрон-камикадзе на значительно более совершенном уровне, чем иранский Shahed-131 (который имеет такую же массу боевой части)», — отмечают аналитики.

«Картонные дроны» атакуют

Где и когда вероятно применены

В ночь на 27 августа был атакован аэродром в российском Курске. По данным источников NV в СБУ, дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29. Кроме того, среди пораженных целей — радары комплекса С-300 и два Панциря. Источники добавили, что за организацией атаки стоят контрразведчики СБУ, тогда как Российский добровольческий корпус заявил, что его представители присоединились к реализации удара.

Российский провоенный Телеграм-блогер и пропагандист Fighterbomber, который чаще всего пишет об авиационных событиях, тогда пожаловался, что для атаки на аэродром были использованы т. н. «картонные дроны» — австралийские беспилотники от компании SYPAQ.

"Картонный" беспилотник австралийской компании SYPAQ / Фото: SYPAQ

Что известно об оружии

Как напоминает Defence Express, Украина действительно имеет на вооружении БПЛА от австралийской компании SYPAQ, о нахождении которых сообщалось еще в марте 2023 года.

Такой дрон сделан из вощеного картона, что могло бы объяснить, почему российские системы ПВО пропустили атаку на аэродром, отметили аналитики — если для нее действительно использовались австралийские системы. Дроны от SYPAQ могут иметь полезную нагрузку весом до 5 кг в зависимости от модели, находиться в воздухе от 1 до 3 часов и преодолевать расстояния от 40 до 120 км.

Однако, как свидетельствуют источники NV в Службе безопасности Украины, Курск атаковали дроны украинского, а не австралийского производства — их разработали именно в СБУ. Кроме того, благодаря источникам в украинских правоохранительных органах NV удалось установить подлинность видеокадров тестирования «картонных дронов», которые обнародовал Telegram-канал Оперативный ВСУ.

Собеседники подтверждают информацию о том, что такие дроны являются невидимыми для вражеских радаров. Испытания показали, что после взрыва поражающие элементы накрывают площадь, достаточную, чтобы повредить большой самолет.

Морские малыши: Sea Baby отвоевывают Черное море

Где и когда вероятно применены

Глава СБУ Василий Малюк подтвердил по меньшей мере три случая применения морских дронов Sea Baby с большей или меньшей боевой частью:

17 июля 2023 — атака на Крымский мост, которая привела к повреждению автомобильного полотна переправы. Как свидетельствуют обнародованные CNN кадры, почти одновременно было использовано два дрона: второй атаковал железнодорожную часть моста, хотя и с меньшими повреждениями.

4 августа 2023 — удар по российскому десантному кораблю Оленегорский горняк в акватории Новороссийска. В сети появилось несколько видео буксировки поврежденного судна со значительным креном на левый борт.

5 августа — поражение российского танкера SIG, который находился в территориальных водах Украины к югу от Керченского пролива и перевозил топливо для российских военных. Дрон был направлен точно в машинное отделение, разлива топлива не произошло, но судно потеряло ход из-за повреждения и затопления силовой установки.

Что известно об оружии

В СБУ сообщили, что морские дроны, которые повредили Крымский мост в июле 2023 года, были оборудованы боевой частью весом 850 кг. А для поражения десантного корабля Оленегорский горняк и танкера SIG были использованы дроны, каждый из которых содержал по 450 кг боевой части. СБУ применяет дроны вместе с Военно-морскими силами ВСУ.

По словам Василия Малюка, эти дроны являются результатом месяцев разработки, которая началась сразу после полномасштабного вторжения России в Украину. Морской малыш — это изобретение сугубо СБУ, к созданию которого не была привлечена ни одна частная компания. Над разработкой дронов и их изготовлением работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и IT-специалисты.

Западные партнеры Украины не участвуют в этой разработке: не предоставляют ни оборудования, ни других средств, не вовлечены в планирование и реализацию операций с использованием дронов Sea Baby.

Аппараты изготавливают в Украине на подземном производстве, пояснил Малыш.

СБУ не раскрывает технические характеристики и особенности конструкции надводных дронов Sea Baby. Однако на обнародованных службой фотографиях можно увидеть, что их корпус может быть большего или меньшего размера. Также СБУ показала несколько видео с аппаратами, из которых можно сделать некоторые выводы относительно их построения.

Автор профильного блога Covert Shores и OSINT-аналитик Х. И. Саттон, эксперт по вопросам военно-морских сил, подводных и надводных лодок, в своем обзоре о Sea Baby констатирует, что эти дроны — до сих пор невиданная вариация беспилотных надводных аппаратов (USV, uncrewed surface vessel), которые использует Украина. Эксперт отмечает «новый дизайн корпуса с поднятой вверх носовой частью, подобной яла [небольшие лодки, обычно узкие и остроконечные в носовой части]».



На собственной схеме Х. И. Саттон обозначает три части Морского малыша, которые ему удалось идентифицировать:



А — внешние контейнеры, вероятно для дополнительного объема топлива;



В — антенный колпак, вероятно для обеспечения связи;

С — электрооптический прибор.

Фото: HI Sutton/ Covert Shores / hisutton.com

Саттон также называет Sea Baby «убийцей мостов» и подчеркивает, что удар по Крымскому мосту 17 июля был «одной из самых успешных и достойных внимания атак морских беспилотников».

Специалисты украинского портала Милитарный констатируют, что судя по обнародованным кадрам, «катер управляется с помощью спутниковой связи», на нем также есть оптико-электронная станция, «которая позволяет транслировать изображение по дневному и ночному каналам».

Какой именно двигатель используется на дроне, точно определить по видеокадрам трудно — это может быть либо винт, либо водометный двигатель, предполагает Милитарный

Кроме того, на кадрах, которые обнародовали журналисты CNN, видно станцию управления. Оператор видит геолокацию дрона и визуальное подтверждение цели в реальном времени — включая «тепловизионное изображение», как говорится в репортаже CNN.