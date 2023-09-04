Украина атаковала авиабазы россиян Энгельс и Дягилево в декабре дронами Стриж со взрывчаткой — ГУР 4 сентября, 07:31 Дроны Стриж атаковали российские авиабазы Энгельс и Дягилево в декабре 2022 года (Фото:Скриншот видео ГУР/YouTube)

Разведка Украины в декабре 2022 года атаковала российские военные авиабазы Дягилево и Энгельс в полутысяче километров от украинской границы старыми дронами Ту-141 Стриж советского производства, снаряженными взрывчаткой. Тогда было повреждено несколько стратегических бомбардировщиков РФ.



Об этом говорится в фильме Сбитые летчики России.

По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, «охота» в воздухе на ракетоносители, которые Москва использует для обстрелов Украины, сейчас невозможна, потому что места пусков за 1000, а то и больше километров. Однако в декабре 2022 года ГУР провело две операции, поразив их на земле.

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Украинский Стриж ночью 5 декабря атаковал военную авиабазу Дягилево в Рязанской области, существенно повредив два стратегических бомбардировщика Ту-95 и Ту-22, а также грузовик-авиазаправщик.

«На фото под ней остались огромные лужи крови — шестеро российских военных тогда погибло, 11 были ранены. Чуть позже под утро на другую авиабазу дальней авиации России в городе Энгельс Саратовской области так же прилетел Стриж. Были повреждены два ракетоносителя Ту-95», — рассказали в фильме.

Тогда повреждения бомбардировщиков в результате падения неизвестно летательного аппарата на авиабазах Энгельс-2 и Дягилево подтвердили спутниковые фото. В минобороны РФ заявили, что в результате инцидентов погибли трое российских военных, еще четверо пострадали.

Россияне выдвигали версию об атаке Стрижами, однако на официальном уровне в Украине заявили только, что после этих взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника». После этого на российских аэродромах, в столице и других городах неоднократно раздавались взрывы и были попадания в военные объекты.

19 августа беспилотники атаковали аэродром Сольцы в Новгородской области, уничтожив российский Ту-22М3. Еще один — в ночь на 30 августа в Пскове. Там были уничтожены два российских Ил-76, еще два получили серьезные повреждения.

