«Обещано — доставлено». Глава Минобороны Германии отреагировал на поставки 18 танков Leopard 2 в Украину

28 марта, 02:17
Поделиться:
Борис Писториус (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Борис Писториус (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна выполняет свои обещания по поставкам оружия для ВСУ.

"Обещано – доставлено: сегодня в Украину прибыли 18 основных боевых танков Leopard 2 А6, а также комплекты с боеприпасами и запчастями", – заявил министр.

Он отметил, что немецкие танки сыграют решающую роль на поле боя. Министр подчеркнул, что Германия передала больше танков, чем было обещано.

Видео дня

"На нас можно положиться", – заявил Писториус.

https://twitter.com/BMVg_Bundeswehr/status/1640402921639620608
Читайте также:

Официальная церемония передачи Украине первых танков Leopard 2 от Польши, 24 февраля 2023 (Фото:Krystian Maj/Chancellery of Prime Minister of Poland/Handout via REUTERS) Когда дошло до дела. Как ряд стран ЕС обнаружили, что не готовы быстро отправить Украине обещанные танки — NYT

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. Всего, Берлин согласился отправить защитникам Украины 18 Leopard.

15 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять стран планируют передать Украине более 150 танков Leopard, танковая коалиция продолжает расти.

27 марта Германия доставила в Украину 18 танков Leopard 2. В Украину также прибыли две бронированные ремонтно-эвакуационные машины и еще три танка Leopard от Португалии.

Также, по данным Der Spiegel, Украина получила от Германии около 40 БМП Marder. Министр обороны ФРГ Борис Писториус 20 марта говорил, что первые Marder уже отправились в Украину.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Танки Германия Вооружение Военная помощь Поставки оружия танки Leopard Борис Писториус

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X