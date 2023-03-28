«Обещано — доставлено». Глава Минобороны Германии отреагировал на поставки 18 танков Leopard 2 в Украину 28 марта, 02:17 Борис Писториус (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна выполняет свои обещания по поставкам оружия для ВСУ.

"Обещано – доставлено: сегодня в Украину прибыли 18 основных боевых танков Leopard 2 А6, а также комплекты с боеприпасами и запчастями", – заявил министр.

Он отметил, что немецкие танки сыграют решающую роль на поле боя. Министр подчеркнул, что Германия передала больше танков, чем было обещано.

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"На нас можно положиться", – заявил Писториус.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. Всего, Берлин согласился отправить защитникам Украины 18 Leopard.

15 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять стран планируют передать Украине более 150 танков Leopard, танковая коалиция продолжает расти.

27 марта Германия доставила в Украину 18 танков Leopard 2. В Украину также прибыли две бронированные ремонтно-эвакуационные машины и еще три танка Leopard от Португалии.

Также, по данным Der Spiegel, Украина получила от Германии около 40 БМП Marder. Министр обороны ФРГ Борис Писториус 20 марта говорил, что первые Marder уже отправились в Украину.

Инфографика: NV