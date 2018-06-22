Песков озвучил аргументы Кремля против освобождения Сенцова

В вопросе об обмене украинского режиссера Олега Сенцова, незкаонно осужденного в России, есть много проблем, заявил российским журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Отвечая на вопрос, связаны ли сложности с обменом Сенцова с тем, что он не признает себя гражданином России, пресс-секретарь российского лидера отметил, что режиссер осужден по тяжкой статье.

"Он же осужден и осужден по очень тяжкой статье, вот в чем дело, - подчеркнул Песков, которого цитирует агентство ТАСС - Речь идет о том, кем он является де-юре, не важно, кем он себя признает и кем он себя не признает".

Кроме того, он заявил, что не не знает об обращении генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда с призывом помиловать украинца Сенцова. "Мне неизвестно о том, что такое прошение было", - заявил Песков.

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Ранее Песков заявлял, что общественный резонанс вокруг дела Сенцова не может повлиять на вступившее в силу судебное решение.

Кроме Ягланда, с аналогичным призывом к Москве обратились выдающиеся иностранные и российские режиссеры, Европарламент и Европейский союз, назвавший процесс против Сенцова "нарушением международного права и элементарных стандартов справедливости", многие политики европейских стран, а также Госдепартамент США.

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С 14 мая Олег Сенцов держит голодовку протеста. Он требует от России освободить всех политзаключенных-украинцев (почти 70 человек).

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

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