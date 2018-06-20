Путин не хочет слышать о Сенцове, время ему напомнить - редакционная статья The New York Times

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в России, заслуживает полной поддержки Запада, поскольку рискует жизнью, чтобы привлечь внимание к нарушениям прав человека в РФ и ответственности Кремля за агрессию в Украине, пишет влиятельная американская газета The New York Times в своем редакционном материале, посвященном делу Сенцова.

Издание напоминает, что в разгар футбольного Чемпионата мира в России последнее, о чем хотел бы слышать ее президент Владимир Путин – это права человека, Крым или Украина.

"Это хорошая причина, чтобы поднять дело Олега Сенцова - украинского режиссера, который уже более месяца держит голодовку в удаленной сибирской исправительной колонии, чтобы напомнить президенту России, что его дорогостоящее спортивное шоу не скроет преступлений, совершенных его властью", - пишет The New York Times.

Авторы материала напоминают западным читателям о подробностях процесса над Сенцовым, отмечая, что он был приговорен к 20 годам лишения свободы "в лучших традициях советской эпохи".

В колонке также идет речь об огромном международном резонансе вокруг дела Сенцова: за него вступились выдающиеся иностранные и российские режиссеры, Европарламент и Европейский союз, назвавший процесс "нарушением международного права и элементарных стандартов справедливости", а также Госдепартамент США – хотя Дональд Трамп и заявил, что в оккупации Крыма следует винить Барака Обаму.

"Кремль пошел в обычную контратаку, - констатирует The New York Times. - Он злостно утверждал, что кровоподтеки Сенцова были не следствием пыток, а результатом его "садомазохизма".

Газета отмечает, что связанные с Кремлем СМИ оклеветали киноработы Сенцова и заявили, что западные протесты в связи с его тюремным заключением - это уловка, чтобы подорвать российский Чемпионат мира.

"Нет, нет и нет. Только режим Путина несет ответственность за нападения на Украину, за пытки и фальшивый процесс над Сенцовым и за ту тень, которую бросают на футбол действия России", - пишет в редакционной статье The New York Times.

"Сенцов рискует жизнью, чтобы привлечь внимание ко всему этому. Он и истина, которую он провозглашает, заслуживают полной поддержки Запада, независимо от того, что происходит на стадионах России, или в голове Трампа", - резюмирует издание.

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Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая. Он требует от России освободить всех политзаключенных-украинцев (почти 70 человек).

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.