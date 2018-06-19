19 июня 2018, вторник

Россия ответила США на призыв освободить Сенцова: Оправдания "террористам" нет

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Российское посольство в США заявило, что не намерено прекращать свою

Российское посольство в США заявило, что не намерено прекращать свою "борьбу с терроризмом"

Российское посольство в США заявило, что официальный Вашингтон не имеет "морального права" требовать от России освобождения политических заключенных.

Об этом говорится в заявлении российского дипломатического ведомства, обнародованного в ответ на недавнее обращение Государственного департамента США к российскому руководству с призывом освободить 150 заключенных, осужденных по политическим и религиозным мотивам, в том числе украинцев Олега Сенцова и Станислава Клыха.

"Мы отвергаем любые попытки вмешательства в наши внутренние дела, - говорится в заявлении посольства России в США. - Перечисленные… фигуранты осуждены, в том числе за терроризм. Разве могут быть оправдания террористической деятельности? Разве на территории США это допускается? Не могут быть террористы "плохими" в США и "хорошими" - в России. Так мы никогда не победим терроризм".

"Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет. Тем более, когда продолжается постоянная охота за российскими гражданами в третьих странах", - подчеркивают в российском дипведомстве.

На данный момент на территории России и оккупированного Крыма незаконно удерживаются около 70 украинских политических узников.

14 июня уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отправилась в Россию, чтобы посетить пленников. Однако ей отказали во встрече с Олегом Сенцовым, Николаем Карпюком, Романом Сущенко.

Режиссер Олег Сенцов объявил протестную бессрочную голодовку 14 мая и удерживает ее до сих пор.

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