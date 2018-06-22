США призвали Россию допустить украинского омбудсмена к Сенцову и Балуху

США выразили возмущение в связи с отказом российской власти допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к незаконно заключенным украинцам Олегу Сенцову и Владимиру Балуху, и призывали немедленно обеспечить встречи.

Как передает Укринформ, с таким заявлением выступила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Мишель Сайдерс в четверг, 21 июня, на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Мы потрясены, что Россия еще отказала украинскому омбудсмену в доступе к украинскому режиссеру и активисту Олегу Сенцову, который страдает в заключении в России по сфабрикованным обвинениям в терроризме", - подчеркнула представитель США.

Она напомнила, что Сенцов уже 38-й день голодает с требованием освобождения всех украинских политзаключенных, которых несправедливо удерживает Кремль за их сопротивление российской оккупации Крыма.

"Мы также обеспокоены состоянием здоровья активиста Владимира Балуха, который голодает уже 95-й день. Российская власть должна немедленно разрешить украинскому омбудсмену доступ к этим заключенным и без лишних проволочек освободить всех, кого незаконно удерживает", - заявила американский дипломат.

Она в который раз подчеркнула, что США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ.

"Мы не признаем и никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. Крымские санкции в отношении России по-прежнему будут действовать, пока РФ не вернет полный контроль над полуостровом Украине", - заявила Сайдерс.

Напомним, украинский уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова с 14 июня находится в России. Она отправилась к украинским политзаключенным после предварительной договоренности президентов двух стран. Однако на данный момент ее не допустили еще ни к одному из пленников. 21 июня стало известно, что Петр Порошенко позвонил повторно Владимиру Путину. Украина направила ноту МИД РФ с просьбой способствовать первоочередному посещению омбудсвумен Людмилой Денисовой пенитенциарных учреждений, где отбывают наказание Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко и Владимир Балух.

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).