Украинского омбудсмена Денисову не пустили в колонию к Сенцову

Денисова не попала в колонию к Сенцову

Украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили в колонию, где удерживают украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом она рассказала в видео, выложенном на своей странице в Facebook.

Денисова рассказала, что она встретилась с начальником колонии и начальником управления исполнения наказаний Ямало-Ненецкого округа. Ей сказали, что она не может встретиться с Сенцовым, но не сообщили причину отказа.

Когда она спросила о состоянии Сенцова, ей ответили, что не будут предоставлять никакой информации.

Сейчас Денисова находится возле колонии, она ждет ответа от уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой по этой ситуации.

В свою очередь российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова нарушила достигнуты договоренности, сообщает Интерфакс-Украина.

"Согласно соглашению президентов, двое уполномоченных могут посещать граждан, я и Денисова из Украины. Посетить граждан, находящихся под стражей я в Украине, она - здесь. В нарушение нашей договоренности Денисова приехала сейчас в Салехард, где содержится Сенцов", - сказала Москалькова.

По словам российского омбудсмена, Денисова звонила ей с требованием пустить ее к Сенцову.

"Я сейчас запросила у ФСИН письменное подтверждение, в каком он состоянии", - добавила Москалькова.

Ранее сообщалось, что российская сторона предложила посетить украинца Олега Сенцова 22 июня. Денисова заявила, что украинскую сторону такое решение не устраивает. Переговоры о посещении Сенцова продолжались.

25 августа 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

14 мая 2018 года стало известно, что Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.