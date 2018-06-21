Послы G7 об освобождении украинских политзаключенных: двусторонний обмен станет важным гуманитарным шагом

Послы стран G7 в Украине сделали заявление относительно освобождения Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, которых удерживает Россия.

Дипломаты выразили обеспокоенность ситуацией с задержанными и заключенными.

"Их освобождение, как часть широкого двухстороннего обмена задержанными, будет важным гуманитарным шагом вперед", - отметили послы G7.

Посли країн «Великої сімки» #G7 глибоко занепокоєні ситуацією з Олегом Сенцовим та іншими українськими в’язнями та затриманими в Росії. #FreeSentsov pic.twitter.com/4MKiRk05sJ — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 21 июня 2018 г.

Напомним, 14 июня уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отправилась в Россию, чтобы посетить пленников. Однако по состоянию на 19 июня ей отказали во встрече с Олегом Сенцовым (российская сторона в этом случае заявила о нарушении договоренностей), Николаем Карпюком, Романом Сущенко.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин выразил мнение, что пока будет продолжаться Чемпионат мира по футболу, Россия может согласиться на очередной обмен пленными, чтобы создать "положительный имидж страны".

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