Общественный резонанс не поможет - Песков о призывах к Путину освободить Сенцова

Песков заявил, что Сенцову следует самому просить о помиловании

Общественный резонанс вокруг дела украинского режиссера Олега Сенцова и его бессрочной голодовки не может повлиять на вступившее в силу решение суда, согласно которому Сенцова приговорили к 20 годам заключения.

Об этом, как сообщает РБК, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - так он прокомментировал обращение к Владимиру Путину ряда известных российских деятелей культуры. Во вторник, 19 июня, российские режиссеры, включая Андрея Звягинцева, Алексея Учителя, Александра Сокурова, Павла Лунгина, обнародовали открытое письмо к Путину с просьбой помиловать Сенцова, незаконно осужденного в России.

Песков подчеркнул, что Владимир Путин не раз комментировал эту тему.

"Резонанс общественный никоим образом не может повлиять на вступившее в силу решение суда Российской Федерации", - заявил Песков, добавив, что он знает о новом обращении о помиловании Сенцова.

"Вы знаете, что для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным. Из этого нужно исходить", - подчеркнул Песков.

Среди тех, кто подписал обращение режиссеров к президенту, были также журналист Владимир Познер и актриса Чулпан Хаматова - всего 12 человек.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях — его бессрочная голодовка это доказывает", - говорится в открытом письме c призывом освободить Сенцова.

Ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявлял, что режиссер готов написать прошение о помиловании, если встанет вопрос о его обмене. О возможности такого обмена в ходе Чемпионата мира по футболу, проходящего в России, заявляли глава МИД Украины Павел Климкин и вице-спикер Ирина Геращенко. Последняя отметила, что на это должна быть прежде всего воля российской стороны.

Сенцов объявил голодовку 14 мая. Он требует от России освободить всех политзаключенных-украинцев (почти 70 человек).

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Смотрите также