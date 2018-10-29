29 октября 2018, понедельник

США перебросят на границу с Мексикой около 5 тысяч военных - WSJ

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Караван мигрантов движется к границе США

Караван мигрантов движется к границе США

Министерство обороны США намерено перебросить к границе с Мексикой примерно 5 тысяч солдат, чтобы предотвратить проникновение каравана искателей убежища и мигрантов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Ранее предполагалось, что на юго-западную границу США направят около 800 военнослужащих. В начале этого года контроль над границей усилили за счет 2 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США.

Согласно новым планам американской администрации, около 1800 военнослужащих отправятся в Техас, 1700 - в Аризону и 1500 - в Калифорнию.

Напомним, что министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал использование военных на границе США и Мексики.

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Начиная с 18 октября, к границе США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине. Сначала в нем было 4 тысяч человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их число возросло до 10 тысяч человек.

Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе.

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