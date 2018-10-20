Полиция Мексики остановила караван мигрантов на границе с США и получила похвалу от Трампа

Мексиканская полиция остановила около пять тысяч мигрантов из Гондураса, которые пытались прорвать кордон между Гватемалой и Мексикой на пути в США.
Как отметил руководитель федеральной полиции Мексики, ситуацию на границе после определенного хаоса удалось взять под контроль и избежать насилия, сообщает DW.
По информации местных СМИ, правоохранители применили слезоточивый газ.
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В свою очередь президент США Дональд Трамп отметил действия правоохранителей Мексики.
"Мы высоко ценим то, что делает Мексика", - сказал он, добавив, что мигранты не пересекут границу с США, поскольку среди них - много преступников.
Накануне промежуточных выборов в Конгресс США антимигрантская риторика снова становится ключевой в предвыборной кампании.
Ранее Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой с привлечением вооруженных сил в связи с наплывом мигрантов.
Он обвинил власти Сальвадора, Гватемалы и Гондураса в том, что они пропускают огромные караваны мигрантов, направляющихся в США, не проверяя их.
Журнал Новое Время №38
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