20 октября 2018, суббота

Полиция Мексики остановила караван мигрантов на границе с США и получила похвалу от Трампа

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Полиция Мексики остановила караван мигрантов, направлявшийся в США

Полиция Мексики остановила караван мигрантов, направлявшийся в США

Мексиканская полиция остановила около пять тысяч мигрантов из Гондураса, которые пытались прорвать кордон между Гватемалой и Мексикой на пути в США.

Как отметил руководитель федеральной полиции Мексики, ситуацию на границе после определенного хаоса удалось взять под контроль и избежать насилия, сообщает DW.

По информации местных СМИ, правоохранители применили слезоточивый газ.

В свою очередь президент США Дональд Трамп отметил действия правоохранителей Мексики.

"Мы высоко ценим то, что делает Мексика", - сказал он, добавив, что мигранты не пересекут границу с США, поскольку среди них - много преступников.

Накануне промежуточных выборов в Конгресс США антимигрантская риторика снова становится ключевой в предвыборной кампании.

Ранее Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой с привлечением вооруженных сил в связи с наплывом мигрантов.

Он обвинил власти Сальвадора, Гватемалы и Гондураса в том, что они пропускают огромные караваны мигрантов, направляющихся в США, не проверяя их.

Журнал Новое Время №38

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