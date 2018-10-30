Трамп намерен отменить присвоение гражданства детям иностранцев на основании рождения в США   

Президент США Дональд Трамп намерен отменить право на получение американского гражданства для детей иностранцев и мигрантов, родившихся на территории Соединенных Штатов.

Об этом президент Трамп заявил в интервью Axios on HBO.

В случае подписания соответствующего указа, отменяется правило, согласно которому, любой ребенок, родившийся на территории США, автоматически считается гражданином страны.

"США - единственная страна в мире, куда человек приезжает, рожает здесь ребенка, и ребенок по сути, становится гражданином Соединенных Штатов ... со всеми вытекающими из этого преимуществами... это просто смешно, и это должно прекратиться", - заявил Трамп.

По мнению Трампа, для отмены этого правила и внесения изменений в Конституцию достаточно его указа, и согласие Конгресса не требуется.

В соответствии с 14-й поправкой Конституции США, ребенок, родившийся на территории Соединенных Штатов, независимо от того, рожден ли он негражданином или нелегальным мигрантом, считается гражданином этой страны. Подобные нюансы законодательства уже породили феномен так называемого "родового туризма".