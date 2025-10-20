Израиль вернул в Газу по меньшей мере 135 изуродованных тел палестинцев. Об этом сообщает The Guardian в понедельник, 20 октября, ссылаясь на представителей Министерства здравоохранения сектора Газа.

По словам министра здравоохранения Газы Мунира аль-Бурша и представителя больницы в Хан-Юнисе, где проводится осмотр тел, Насера, в каждом мешке для тел лежал документ, в котором указывалось, что заключённых держали на военной базе Сде-Тейман в пустыне Негев. Согласно фотографиям и свидетельствам, которые газета публиковала в прошлом году, палестинских заключенных держали в клетках, с завязанными глазами и в наручниках, приковывали к больничным койкам и заставляли носить подгузники.

Также на отдельных не опубликованных фото можно было увидеть, что у некоторых заключенных были завязаны глаза, а руки были связаны за спиной. Кроме этого, на одном снимке было видно веревку, затянутую вокруг шеи мужчины, пишет The Guardian.

Врачи в Хан-Юнисе отметили, что официальные обследования и полевые наблюдения указывают на то, что в Израиле казнили и осуществляли систематические пытки в отношении многих палестинцев.

По словам представителей здравоохранения, в выводах задокументировано, что на телах заключенных есть «четкие признаки прямых выстрелов с близкого расстояния и признаки раздавливания гусеницами израильских танков».

Также некоторые палестинские врачи утверждают, что тот факт, что многие заключённые были связаны и с завязанными глазами, свидетельствует о том, что их пытали, а затем убивали во время содержания в Сде-Тейман.

Палестинский журналист, работающий в Palestine Today, Шади Абу Сейдо рассказал, что с ним происходило после задержания израильскими силами в марте 2024 года.

«Они полностью раздели меня и оставили голым на 10 часов в холоде. Затем меня перевели в Сде-Тейман и держали там 100 дней, в течение которых я оставался в наручниках и с завязанными глазами. Многие умерли в тюрьме, другие потеряли рассудок. Некоторым ампутировали конечности. Они подвергались сексуальному и физическому насилию. К нам приводили собак, которые на нас мочились», — отметил журналист.

Ранее Армия обороны Израиля заявляла, что относится к задержанным «должным образом и осторожно» и что «любые обвинения относительно ненадлежащего обращения со стороны солдат ЦАХАЛ рассматриваются и решаются соответствующим образом», пишет газета.

По данным ООН, с 7 октября 2023 года в израильских тюрьмах умерло по меньшей мере 75 палестинских заключенных.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

14 октября в заявлении ЦАХАЛ и Всеобщей службы безопасности (ШАБАК) сообщали, что сотрудники Красного Креста забрали у боевиков ХАМАС еще четыре тела погибших израильских заложников.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.

19 октября израильские ВВС нанесли серию авиаударов по городу Рафах в южной части сектора Газа после обвинений в адрес ХАМАС в нарушении договоренностей о прекращении огня.

Впоследствии 19 октября израильская армия заявила о восстановлении режима прекращения огня, но после атаки ХАМАС нанесла масштабные авиаудары по Газе. По данным палестинских медиков, количество жертв составляет по меньшей мере 26 человек.