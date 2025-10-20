Мир в Газе нарушен. Что случилось

Решил разобраться, что произошло 19 октября в восточном Рафахе (Сектор Газа), где было столкновение между ХАМАСом и израильской армией

Итак, официальная версия ЦАХАЛа: ХАМАС нарушил прекращение огня, атаковав израильские силы противотанковым снарядом и стрелковым оружием во время «демонтажа инфраструктуры». IDF (силы обороны Израиля — ЦАХАЛ) ответили авиаударами по десяткам целей в Газе, убив, по меньшей мере, 33−44 палестинцев (по данным местных медиков) и временно закрыв границу в Рафахе для гуманитарной помощи.

Согласно версии ХАМАСа, атака была направлена исключительно на коллаборантов Абу Шабаб, а IDF нарушила соглашение, пересекая «желтую линию» для защиты своих прокси. ХАМАС утверждает, что их действия были «самообороной» против предателей.

В этой ситуации не обойтись без мнения третьей стороны — американцев. CNN цитирует комментарии американских чиновников после инцидента: «ХАМАС не нарушил изначально; инцидент — тест для соглашения, но мы держим его». Косвенно, позиция США через давление на Израиль и подтверждение от посредников указывает на то, что они не признали обвинения Израиля в «первом нарушении ХАМАС» как факт, а наоборот, настаивали на сохранении соглашения и восстановлении гуманитарной помощи. Это и было сделано в тот же день.

Так что же там произошло?

Выглядит так, что ХАМАС, а точнее их внутренняя служба безопасности, известная как «Рада» (Rada), получила информацию через свою агентуру (предполагается, что речь идет о двойных агентах внутри группы Абу Шабаб) о местонахождении базы Абу Шабаб в восточном Рафахе. Их целью, по сообщениям палестинских независимых источников и западных СМИ, было уничтожение лидеров группировки, сотрудничающих с Израилем, и подрыв доверия к прокси-группам Израиля, показав их ненадежность. «Рада» начала операцию против базы Абу Шабаб в зоне, подконтрольной ХАМАСу (по их версии, по ту сторону «желтой линии»).

Мы имеем здесь стратегию Израиля « разделяй и властвуй»

Атака включала обстрел и, возможно, попытку ликвидации ключевых фигур группировки. Израиль, узнав о нападении, отправил войска для защиты Абу Шабаб — группы, которую они считали стратегически важной. Это привело к прямому столкновению между ЦАГАЛом и силами ХАМАСа (или двойными агентами, которые действовали под видом Абу Шабаб). По предварительным данным, два израильских солдата были убиты.

Теперь немного о самой группе Абу Шабаб. Не буду сейчас много писать об эволюции этой группы — это требует отдельного сообщения — отмечу лишь, что мы имеем здесь стратегию Израиля «разделяй и властвуй», которую Тель-Авив использует на протяжении всего палестино-израильского конфликта.

По оценкам экспертов по вопросам безопасности, такие прокси-группы, как Абу Шабаб, задействованы в выполнении пяти основных задач в Газе, особенно после эскалации 2023−2025 годов и прекращения огня в январе и октябре 2025 года:

Грабёж гуманитарной помощи

Цель этого — создать искусственный голод, чтобы ослабить поддержку ХАМАСа среди населения, перекладывая вину на него за нехватку ресурсов. Абу Шабаб и подобные группы систематически атакуют гуманитарные конвои, похищая еду, воду и медикаменты. По данным UN OCHA (2024), до 40% гуманитарной помощи в Газе не доходит до гражданских из-за «бандитизма», который часто связывают с кланами, сотрудничающими с Израилем.

Черные операции (Black Ops)

Их цель — выполнять задачи, которые ЦАХАЛ не может или не хочет проводить открыто из-за риска жертв или международного осуждения. Прокси-группы проводят похищения, допросы, убийства палестинцев, подозреваемых в сопротивлении, и разведку в зонах, опасных для ЦАХАЛа (например, густонаселенные районы или тоннели ХАМАСа). По отчету Middle East Eye (2024), Абу Шабаб участвовали в разведке для израильских ударов по Рафаху. Это позволяет ЦАХАЛу избегать прямых обвинений в военных преступлениях, но затрудняет контроль над группами, действующими по собственным интересам.

Управление изолированными зонами

Нужно создать «контролируемые зоны» для перемещения населения Газы, как было заявлено министром обороны Израиля Кацом в июле 2025 года (о «концентрационных лагерях» в Рафахе). Абу Шабаб и подобные группы руководят изолированными лагерями в Рафахе, где удерживают гражданских, обеспечивают «порядок» и препятствуют возвращению в другие части Газы.

Дестабилизация Газы после прекращения огня

Чтобы разжигать гражданскую войну между кланами и ХАМАСом, чтобы ослабить последнего. После января 2025 года Абу Шабаб получили задание вербовать другие кланы, проводить «удар-и-бег» атаки и убийства лидеров ХАМАСа или связанных групп. По данным Al Monitor (2025), Израиль финансирует эти группы через контрабанду и «черные каналы». Это создает хаос, но также провоцирует ХАМАС на контрмеры, например операция «Рады» против Абу Шабаб 19 октября.

Для пиара создать видимость «восстановления» Газы для международного сообщества, чтобы снизить критику за разрушения. Абу Шабаб контролируют юго-восточный Рафах, где Израиль проводит символическую реконструкцию (только 1% Газы, по данным UN, 2025). Они охраняют эти зоны и «распределяют» ресурсы, которые Израиль использует для пиара. Это позволяет Израилю заявлять о «гуманитарных усилиях», но остальная часть Газы остается в руинах, что подрывает доверие к прокси.

Итак, ситуация с Абу Шабаб в Рафахе — это пример, как стратегия Израиля по использованию прокси-групп обернулась против него из-за предательства внутри. Двойные агенты, вероятно завербованные ХАМАСом, использовали зависимость ЦАХАЛа от Абу Шабаб, чтобы спровоцировать столкновение, которое стоило Израилю солдат и репутации. Это подчеркивает шаткость тактики прокси в Газе, где лояльность покупается, но не гарантируется. Если таких предательств станет больше, это может подорвать контроль Израиля над буферной зоной.

