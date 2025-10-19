Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир заявил, что его ультраправая партия Оцма Егудит покинет правительственную коалицию, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху не выполнит два ключевых требования.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Среди требований — полная ликвидация группировки ХАМАС и введение смертной казни для террористов.

«Я установил премьер-министру дедлайн. Он прекрасно понимает последствия, если наши требования не будут выполнены», — заявил Бен Гвир.

Министр не уточнил конкретную дату возможного выхода из правительства, но подчеркнул, что Нетаньяху «очень хорошо знает, сколько времени осталось».

По словам политика, ликвидация ХАМАС была одним из главных условий его партии при вхождении в коалицию, и он не понимает, «почему правительство до сих пор медлит».

Бен Гвир также призвал как можно быстрее принять законопроект о смертной казни для террористов, который, по его словам, был закреплен в коалиционных договоренностях еще в 2022 году. Документ уже продвинут к рассмотрению в Кнессете.

Конфликт в правительстве Израиля

Это не первый случай, когда Бен Гвир давит на премьера, угрожая развалом коалиции.

Ранее его партия уже временно выходила из правительства в знак протеста против соглашений по освобождению заложников в обмен на прекращение огня. Министр неоднократно критиковал любые переговоры с ХАМАС и заявлял, что «Израиль не имеет права на национальное поражение».

Во время голосования по американскому мирному плану, предложенному Дональдом Трампом, Бен Гвир также выступил против, назвав амнистию боевиков ХАМАС неприемлемой.

На фоне ультиматума Бен Гвира, министр юстиции Ярив Левин объявил о создании специального уголовного трибунала для боевиков, причастных к атакам 7 октября 2023 года.

Новый орган, по его словам, сможет выносить смертные приговоры в соответствии с Законом о предотвращении геноцида 1950 года.

В то же время Бен Гвир продолжает публично давить на премьера, заявляя, что «больше нет никаких оправданий» и намекая, что судьба правительства зависит от решимости Нетаньяху.

Мирное соглашение Израиля и ХАМАС

Как сообщалось, США разработали мирный план из 20 пунктов для завершения войны между Израилем и ХАМАС. Обе стороны согласились на инициативу.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

В свою очередь Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.