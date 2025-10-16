Трамп заявил, что может позволить Израилю возобновить военные действия в Газе, если ХАМАС нарушит мирное соглашение

Трамп считает, что израильские войска могут вернуться на улицы «как только он скажет слово» (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность разрешить премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху возобновить военные действия в секторе Газа , если ХАМАС не будет придерживаться соглашения о прекращении огня.

В телефонном разговоре с CNN Трамп сказал, что израильские войска могут вернуться на улицы «как только он скажет слово».

Отвечая на вопрос, что произойдет, если ХАМАС откажется разоружиться, он отметил: «Я думаю об этом. Израиль вернется на эти улицы, как только я скажу слово. Если бы Израиль мог войти и разгромить их, он бы это сделал».

Комментарии Трампа прозвучали на фоне обвинений Израиля в адрес группировки в невыполнении соглашения о передаче живых и мертвых заложников в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

Двое неназванных высокопоставленных чиновников США рассказали, что в Штатах не считают, что ХАМАС нарушает свои обязательства по соглашению, не предоставив останки мертвых заложников.

По их словам, США получили от группировки заверения, что она сделает все возможное, чтобы найти и вернуть остальные тела.

Американский президент также сказал CNN, что сейчас ХАМАС «входит и очищает территорию от бандитских группировок, жестоких банд».

На вопрос, возможно ли, что боевики ХАМАС казнят невинных палестинцев, Трамп ответил: «Я исследую этот вопрос. Мы выясним это».

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац призвал Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) подготовить план полного разгрома ХАМАС на случай возобновления боевых действий в Газе.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.