Израиль возобновил перемирие в Газе после авиаударов и гибели военных

В воскресенье, 19 октября, израильская армия заявила о возобновлении режима прекращения огня, но после атаки ХАМАС нанесла масштабные авиаудары по Газе. По данным палестинских медиков, количество жертв составляет не менее 26 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Израильские военные заявили, что режим прекращения огня в Газе снова вступил в силу. До этого по всему анклаву были нанесены удары по позициям ХАМАС. По словам армии, целью стали полевые командиры, склады оружия и туннели. Причиной обострения стал обстрел израильских подразделений, в результате которого погибли двое солдат.

При этом палестинская сторона сообщила о 26 погибших, среди которых были женщина и ребенок.

Израиль приостановил поставки гуманитарной помощи в Газу, назвав произошедшее «открытым нарушением» условий перемирия. Позже под давлением США было принято решение возобновить гуманитарные поставки, уточняет издание.

Президент США Дональд Трамп заявил, что достигнутое при его посредничестве перемирие продолжает действовать. Он подчеркнул, что американская сторона не располагает доказательствами причастности руководства ХАМАС к обстрелу.

По словам Трампа, «возможные провокации могли быть организованы отдельными боевиками, не связанными с командованием». Он также отметил, что Вашингтон намерен «жестко, но справедливо» реагировать на подобные инциденты.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу заявил, что приказал армии «жестко ответить на нарушение договоренностей».

В свою очередь, вооруженное крыло ХАМАС заявило о приверженности соглашению и подчеркнуло, что не имеет отношения к столкновениям в Рафахе.

19 октября израильские ВВС 19 октября нанесли серию авиаударов по городу Рафах в южной части сектора Газа после обвинений в адрес ХАМАС в нарушении договоренностей о прекращении огня.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

14 октября в заявлении ЦАХАЛ и Всеобщей службы безопасности (ШАБАК) сообщалось, что сотрудники Красного Креста забрали у боевиков ХАМАС еще четыре тела погибших израильских заложников.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.