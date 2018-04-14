Пентагон: первая волна ударов по Сирии завершена

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Удары по Сирии стали предупреждением Асаду

Удары по Сирии стали предупреждением Асаду

Первая волна удара коалиции по Сирии завершена, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Пентагона генерал Джозеф Дэнфорд, пишет CNN.

По его словам, это были точечные атаки.

В то же время, глава Пентагона Джеймс Мэттис дал понять, что это постоянная военная операция в Сирии, и она прекратится тогда, когда сирийский режим откажется от использования химического оружия против мирного населения.

"Нет ничего определенного", - сказал он.

Мэттис добавил, что, по сравнению с ударами в прошлом году, США удвоили количество используемого оружия.

Глава Пентагона подчеркнул, что президент США Дональд Трамп послал Башару Асаду сильное послание, чтобы отговорить его использовать химическое оружие. В противном случае, есть все основания бросать сирийскому режиму вызов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Британия.

Одной из целей США во время операции стал научно-исследовательский центр в Дамаске.

В то же время, сирийское телевидение сообщило, что страна отреагировала на атаку и развернула ПВО.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

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