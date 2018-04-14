Сирия отреагировала на удары коалиции во главе с США - СМИ

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Коалиция во главе с США нанесла точечные удары по Сирии

Коалиция во главе с США нанесла точечные удары по Сирии

Сирия начала отвечать на атаки коалиции во главе с США, пишет CNN со ссылкой на сообщения сирийского телевидения.

Отмечается, что Дамаск развернул ПВО, чтобы реагировать на "американскую, британскую и французскую агрессию против Сирии".

Ране сообщалось, что президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Британия.

Напомним, 11 апреля президент США Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума.

Постпред Сирии в Совбезе ООН Башар Джафари заявил, что Дамаск будет защищать свой суверенитет.

 

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

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