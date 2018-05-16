Палестина отозвала своего представителя из США

Палестина отозвала своего представителя в Вашингтоне Хусама Зомлота.

Как сообщили на сайте палестинского внешнеполитического ведомства, дипломат прибудет на родину в среду, 16 мая.

Такое решение связано с открытием посольства США в Израиле.

Сроки, на которые отозван Зомлот, не называются.

Напомним, массовые протесты палестинцев, включая попытки под завесой дыма прорваться через границу с Израилем, начались с самого утра 14 мая. Одна из причин – торжественное открытие посольства США в Иерусалиме 14 мая, состоявшееся вследствие решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

В результате столкновений погибли 58 человек.

США заблокировали принятие заявления главы Совета Безопасности ООН, в котором осуждалось убийство жителей Палестины.

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что столкновения между палестинцами и израильскими военными не связаны с открытием посольства США в Иерусалиме.

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