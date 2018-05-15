Столкновения в секторе Газа: количество погибших возросло

Палестинские власти сообщили о более 2,5 тысячах раненых

Количество погибших в результате столкновений палестинцев с израильскими военными в секторе Газа возросло до 58 человек.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Палестины.

Ранения получили около 2700 человек. Отмечается, что они получили травмы в результате стрельбы из боевого оружия, использования слезоточивого газа и других средств.

Напомним, массовые протесты палестинцев, включая попытки под завесой дыма прорваться через границу с Израилем, начались с самого утра 14 мая. Одна из причин – торжественное открытие посольства США в Иерусалиме, состоявшееся вследствие решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

В связи с событиями в секторе Газа Совбез ООН созвал экстренное заседание. США заблокировали принятие заявления главы организации, в котором осуждалось убийство жителей Палестины во время столкновений.

США возложили ответственность за столкновения на палестинское исламистское движение ХАМАС.

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