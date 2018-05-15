Количество погибших в результате столкновений в секторе Газа возросло до 55 человек

Столкновения начались в день открытия посольства США в Иерусалиме

Инфорамционное агентство AFP сообщает, что количество жертв столкновений между палестинцами и израильскими военными возросло до 55 человек.

Представитель Палестины в ООН Рияд Мансур сообщил, что среди погибших восемь детей возрастом 16 лет.

Столкновения осудили также организации Amnesty International и Human Rights Watch.

Массовые протесты палестинцев, включая попытки под завесой дыма прорваться через границу с Израилем, начались с самого утра 14 мая. Одна из причин – торжественное открытие посольства США в Иерусалиме 14 мая, состоявшееся вследствие решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

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Серия акций протеста на границе с Сектором Газа, которые сопровождаются кровавыми столкновениями палестинцев и бойцов ЦАХАЛ, началась 30 марта.

Протестующие требуют у Израиля права вернуться на территории, покинутые во время арабо-израильской войны 1947-1949 годов и шестидневной войны 1967 года.

Кроме того, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

В ответ на это страны Организации исламского сотрудничества заявили о признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Отметим, что статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях.