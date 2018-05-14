Пощечина века. Почему новое посольство США в Иерусалиме вызвало споры и столкновения

Против открытия посольства США в Иерусалиме выступили ООН, ЕС и арабские страны

14 мая в Иерусалиме открылось посольство США, перенесенное из Тель-Авива согласно решению американского президента Дональда Трампа.

В торжественной церемонии, приуроченной к 70-й годовщине образования израильского государства, приняли участие высокие гости из США – в том числе дочь американского лидера Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер (оба являются советниками Трампа), замгоссекретаря США Джон Салливан, американский посол в Израиле Дэвид Фридман, а также глава Минфина США Стивен Мнучин.

Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе американского посольства 6 декабря 2017 года. С тех пор это решение подверглось жесткой критике со стороны многих арабских стран, ЕС, ООН, а также властей частично признанного палестинского государства.

В частности, глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас назвал инициативу Трампа "пощечиной века". А в день открытия посольства палестинцы провели массовые акции на границе сектора Газа с Израилем, которые привела к самым жестким столкновениям с израильской полицией за последние месяцы: более 1,3 тыс. человек были ранены, еще 37 палестинцев убиты, по данным медиков ПНА.

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Посольство раздора

Новое посольство США в Иерусалиме – пока лишь небольшая временная дипмиссия, разместившаяся в здании американского консульства. Позже, когда в Иерусалим полностью переведут штат американских дипломатов из Тель-Авива, посольство переедет в более просторное здание, пишет ВВС.

Символическое значение нового посольства куда больше его истинных размеров, ведь США стали первым государством, которое таким образом официально признало Иерусалим израильской столицей.

По решению Дональда Трампа посольство США перенесли в Иерусалим из Тель-Авива / Фото ЕРА

На торжественном приеме накануне открытия посольства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал остальные страны мира последовать примеру США и перенести свои посольства в Иерусалим, чтобы "поспособствовать миру".

"Вы не можете построить мир на основе лжи. Вы можете построить мир на основе правды, - подчеркнул Нетаньяху. – Решение президента Трампа перенести посольство в Иерусалим подтверждает великую и простую правду: Иерусалим был столицей нашего народа на протяжении 3 тыс. лет, столицей нашего государства – на протяжении 70 лет, и он останется нашей столицей".

Однако первый день работы посольства, вопреки словам Нетаньяху, не принес мир израильтянам и палестинцам. На границе Израиля и сектора Газа состоялись массовые столкновения палестинцев с израильскими силовиками, в результате которых, по утверждению палестинских медиков, ранения получили около 1,3 тыс. человек, еще 37 палестинцев были убиты.

США стали первым государством, которое таким образом официально признало Иерусалим израильской столицей

Палестинцы жгли автомобильные покрышки и пытались под прикрытием дыма прорвать границу с Израилем. В ответ на это израильские военные использовали шумовые и газовые гранаты, а также огнестрельное оружие.

Протесты прошли как в знак недовольства открытием американского посольства, так и в рамках масштабных маршей, приуроченных к 15 мая. В этот день палестинцы скорбят о своей Накба (катастрофе), когда сотни тысяч их сограждан покинули свои дома или были перемещены после основания израильского государства 14 мая 1948 года.

Спорная столица

Именно события 70-летней давности привели к сегодняшнему накалу страстей вокруг Иерусалима, международно-правовой статус которого до сих пор не определен окончательно.

После Второй мировой войны город должен был получить особый статус под международным управлением – об этом шла речь в плане ООН от 1947 года об урегулировании арабо-израильского конфликта.

Однако 14 мая 1948 года Израиль провозгласил свою независимость. Уже на следующий пять арабских держав - Иордания, Египет, Сирия, Ирак и Ливан – начали военные действия против нового государства. В итоге Иерусалим был разделен на две части: восточную под контролем Иордании и западную под контролем Израиля.

Последние 70 лет Иерусалим остается камнем преткновения в палестино-израильском конфликте /Фото ЕРА

Несмотря на это, в 1950 году Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей и разместил в западной части города правительственные учреждения. Спустя 17 лет, в ходе Шестидневной войны (1967 год) Израиль установил полный контроль над обеими частями города.

А в 1980-м израильский Кнессет объявил территорию Иерусалима неделимой столицей Израиля. Мировое сообщество сочло такие действия незаконными: в том же году Совбез ООН назвал решение Израиля аннексией и до сих пор не считает Иерусалим израильской столицей.

В то же время в 1988 году была принята Палестинская декларация о независимости, согласно которой Иерусалим – по-прежнему контролируемый Израилем – объявлялся столицей Палестины.

Компромисс в этом вопросе стороны не могут найти до сих пор, хотя создание государства Палестина признали 136 из 193 стран-членов ООН.

Именно поэтому огромный резонанс в декабре 2017 года вызвало заявление Трампа о том, что США решили признать Иерусалим столицей Израиля и перенести сюда свое посольство из Тель-Авива, где работают большинство международных дипмиссий.

Мировая реакция

За последние полгода шаг Трампа неоднократно подвергался критике в мировом сообществе – прежде всего из-за высокой вероятности обострения арабо-израильского конфликта вследствие такого решения.

В частности, 27 декабря Генассамблея ООН на экстренном заседании организации в своей резолюции призвала отказаться от признания Иерусалима столицей Израиля. За такое решение проголосовали 128 стран (9 были против, 35 воздержались).

Иерусалим будет столицей и Израиля, и Палестины, а окончательное урегулирование будет достигнуто в ходе переговоров

В резолюции отмечается, что "любые меры и действия, направленные на изменение характера, статуса или демографического состава Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены".

Кроме того, заявление Трампа о переносе посольства отдельно осудили Лига арабских государств, Евросоюз, папа римский, а также Турция, Саудовская Аравия, Египет, Иордания, Ирак.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини призвала воздержаться от любого шага, который бы мог подорвать будущее мирное соглашение между палестинцами и израильтянами.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил: "Законные чаяния обоих народов смогут быть реализованы только на основе решения о двух государствах, живущих бок о бок в мире, безопасности и признающих друг друга, при том, что Иерусалим будет столицей и Израиля, и Палестины, а окончательное урегулирование будет достигнуто в ходе переговоров по всем вопросам окончательного статуса".

А лидеры арабских стран подчеркнули, что радикальное решение США сыграет на руку террористическим группировкам.

В ответ на признание Иерусалима столицей США палестинцы провели массовые протесты / Фото ЕРА

Кроме того, 7 марта министры иностранных дел Лиги арабских государств решили назвать Иерусалим столицей Палестины.

Таким образом они поддержали план президента Палестинской национальной автономии Махмуда Аббаса по урегулированию палестино-израильского конфликта.

"Лига арабских государств решила противостоять негативным последствиям американского опасного и незаконного решения о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и признании оккупированного города столицей Израиля", - заявил глава организации, экс-министр иностранных дел Египта Ахмед Абуль Гейт.

Месяцы, прошедшие после оглашения Трампом своего решения, ознаменовались несколькими сериями ожесточенных столкновений между представителями Израиля и Палестины.

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Союз Израиля и США

Открытие посольства США в Иерусалиме стало еще одним свидетельством крепнущих отношений между Вашингтоном и Тель-Авивом, напоминают аналитики.

"Нетаньяху, который часто спорил с президентом Бараком Обамой, нашел в лице Трампа доброжелательного партнера, - пишет журнал Time. – Новая администрация [Трампа] встала горой за Нетаньяху в его отношениях с палестинцами и доставила ему радость на прошлой неделе, когда Белый дом отказался от международной ядерной сделки с Ираном, главным достижением внешней политики Обамы".

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Как сообщалось, о выходе из этой сделки Трамп объявил вскоре после того, как Нетаньяху обнародовал выкраденное из Ирана ядерное досье. Израильский премьер попытался уверить мировое сообщество, что Иран многие годы лгал о прекращении своих ядерных исследований.

В то же время эксперты МАГАТЭ отметили, что обнародованные документы не содержат ничего нового о ядерной программе Ирана и относятся к прошлому.

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