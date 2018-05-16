Постпред США покинула Совбез ООН во время выступления представителя Палестины

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Никки Хейли не захотела слушать Рияда Мансура

Никки Хейли не захотела слушать Рияда Мансура

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли демонстративно покинула заседание Совета Безопасности после того как свое выступление начал постпред Палестины Рияд Мансур.

Ранее Хейли заявила о том, что столкновения между палестинцами и израильскими военными не связаны с открытием посольства США в Иерусалиме.

Массовые протесты палестинцев, включая попытки под завесой дыма прорваться через границу с Израилем, начались с самого утра 14 мая. Одна из причин – торжественное открытие посольства США в Иерусалиме 14 мая, состоявшееся вследствие решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. По последним данным, погибло не менее 55 человек. США заблокировали принятие заявления главы Совета Безопасности ООН, в котором осуждалось убийство жителей Палестины.

 

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