Постпред США покинула Совбез ООН во время выступления представителя Палестины

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли демонстративно покинула заседание Совета Безопасности после того как свое выступление начал постпред Палестины Рияд Мансур.

MORE: Haley walked out before the Palestinian ambassador spoke at this morning's UN Security Council session. https://t.co/oPi24TDoLe pic.twitter.com/wxQIt4K7x6