США заблокировали принятие заявления Совбеза ООН по сектору Газа

Совбез ООН не смог принять заявление, которое осуждает убийство палестинцев в секторе Газа

США заблокировали принятие заявления главы Совета Безопасности ООН, в котором осуждалось убийство жителей Палестины во время столкновений в секторе Газа.

В заявлении также призывали к проведению независимого расследования действий израильских военных, передает Интерфакс-Украина.

"Совет Безопасности выражает свое возмущение и огорчение в связи с убийством палестинских гражданских лиц, реализовывавших свое право на проведение мирных протестов", - говорилось в заявлении

15 мая в 17:00 по киевскому времени начнется экстренное заседание Совбеза ООН в связи с событиями в секторе Газа.

Массовые протесты палестинцев, включая попытки под завесой дыма прорваться через границу с Израилем, начались с самого утра 14 мая. Одна из причин – торжественное открытие посольства США в Иерусалиме 14 мая, состоявшееся вследствие решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. По последним данным, погибло не менее 55 человек.

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