Никки Хейли заявила, что США не несут ответственности за вспышку насилия в секторе Газа

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила о том, что столкновения между палестинцами и израильскими военными не связаны с открытием посольства США в Иерусалиме.

"Нужно помнить, что террористическая организация ХАМАС разжигала насильство на протяжении многих лет, задолго до того, как США приняли решение переместить наше посольство", - заявила Хейли.

Она отметила, что организация "должна быть довольна" результатами столкновений.

Массовые протесты палестинцев, включая попытки под завесой дыма прорваться через границу с Израилем, начались с самого утра 14 мая. Одна из причин – торжественное открытие посольства США в Иерусалиме 14 мая, состоявшееся вследствие решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. По последним данным, погибло не менее 55 человек. США заблокировали принятие заявления главы Совета Безопасности ООН, в котором осуждалось убийство жителей Палестины.