Организаторы протестов в Ереване хотят сделать их бессрочными

Организаторы протестов против утверждения Сержа Саргсяна на посту премьер-министра предложили проводить акции протестов каждый день.
Оппозиция предлагает блокировать улицы, проводить шествия, передает Интерфакс-Украина.
Также сообщается, что во время протестов в воскресенье, 22 апреля, было задержано порядка 300 людей.
Ранее сообщалось, что в Ереване был задержан лидер оппозиционного движения Никол Пашинян.
Перед этим сорвался диалог между премьер-министром страны Сержем Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном.
Протесты в Ереване продолжаются уже девятый день. За все дни протестов силовики задержали в Ереване более 180 активистов.
Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции.
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