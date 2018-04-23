Организаторы протестов в Ереване хотят сделать их бессрочными

Организаторы протестов против утверждения Сержа Саргсяна на посту премьер-министра предложили проводить акции протестов каждый день.

Оппозиция предлагает блокировать улицы, проводить шествия, передает Интерфакс-Украина.

Также сообщается, что во время протестов в воскресенье, 22 апреля, было задержано порядка 300 людей.

Ранее сообщалось, что в Ереване был задержан лидер оппозиционного движения Никол Пашинян.

Перед этим сорвался диалог между премьер-министром страны Сержем Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном.

Протесты в Ереване продолжаются уже девятый день. За все дни протестов силовики задержали в Ереване более 180 активистов.

Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции.