В Армении сорвались переговоры премьера Саргсяна с лидером оппозиции

В Армении сорвался диалог между премьер-министром страны Сержом Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном.

Уже в самом начале встречи Саргсян заявил, что трудно представляет себе, о чем можно говорить в присутствии столь большого количества журналистов, сообщает Sputnik Армения.

Пашинян в ответ сказал, что, судя по всему, есть некоторое недоразумение, поскольку они здесь находится только с целью обсуждения отставки Сержа Саргсяна.

Глава правительства назвал шантажом слова Пашиняна, отметив, что он и его сторонники не осознают всю опасность ситуации.

"В этих условиях мне остается только советовать, действовать в рамках закона. Если нет, то вся дальнейшая ответственность ляжет на них", - отметил Саргсян.

Пашинян заявил, что никто не может говорить с ними на языке ультиматумов и угроз. По его словам, ситуация в Армении больше не та, что было 15-20 дней назад.

Саргсян отметил, что фракция, набравшая 7-8% голосов избирателей на прошлых парламентских выборах, не имеет права говорить на языке ультиматумов.

"Это не переговоры, не диалог. Это шантаж и ультиматум", - заявил Саргсян, после чего он резко встал и покинул зал.

Оставшись с журналистами, Пашинян призвал народ продолжить массовые демонстрации и шествия, поскольку Саргсян не имеет полноценного контроля над ситуацией.

Оппозиционер сообщил, что в 19:00 часов на площади Республики состоится очередной митинг.

"Нужно вдвое усилить сопротивление. И все это должно происходить ненасильственными методами. Угрозы Саргсяна не имеют правовых основ, ибо конституция четко гласит, что полиция не имеет права и более того, обязана в рамках своих обязанностей содействовать акциям, если они носят мирный характер", - добавил Пашинян.

Напомним, в субботу, 21 апреля, в Ереване возобновились акции протеста против избрания премьером страны Сержа Саргсяна, ситуация напряженная. Полиция задержала несколько человек.

Протесты в Ереване продолжаются уже девятый день. За все дни протестов силовики задержали в Ереване более 180 активистов.

Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции.