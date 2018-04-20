В Ереване активисты заблокировали машину главы Минобороны

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Кортеж Вигена Саркисяна (архивное фото)
Фото: armtimes.com

Кортеж Вигена Саркисяна (архивное фото)

В пятницу, 20 апреля, в столице Армении Ереване протестующие на одном из перекрестков окружили и заблокировали автомобиль министра обороны Армении Вигена Саркисяна и машины сопровождения.

По данным Минобороны, демонстранты, "в числе которых были очевидные провокаторы, несовершеннолетние", нанесли удары по автомобилям сопровождения, а неизвестный в маске попытался открыть дверь автомобиля министра, передает Интерфакс-Украина.

"Они игнорировали призывы сотрудников безопасности разблокировать путь... В создавшейся ситуации службе безопасности не оставалось ничего, как силой открыть путь для движения автомобилей", - сообщили в армянском Минобороны.

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Тем временем полиция Армении предупредила демонстрантов о возможности разгона собрания, в том числе с использованием специальных средств, в случае продолжения провокаций, передает Арменпресс.

Напомним, что в Ереване уже восьмой день проходят акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Силовики задержали в Ереване более 180 активистов.

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