По Еревану началось массовое шествие протестующих, полиция задержала депутата Пашиняна

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Полиция Армении начала разгон демонстрантов

Полиция Армении начала разгон демонстрантов

В столице Армении Ереване возобновилось шествие оппозиции после провала переговоров между премьер-министром страны Сержем Саргсяном и лидером оппозиционеров Николом Пашиняном.

Как сообщает Интерфакс-Украина, несколько сотен человек шествием направляются в один из спальных районов города.

"Пусть нас не пугают кровопролитием. Какое кровопролитие? На каком основании?", - заявил журналистам Пашинян.

По его словам, объявленная оппозицией "бархатная революция" пользуется поддержкой 90% населения.

"Я сюда пришел говорить не от имени парламентской фракции Елк, а от имени народа. Саргсян немедленно должен подать в отставку, немедленно. Если не хотят, чтобы возникли проблемы, в сфере национальной безопасности, то Саргсян сейчас же должен уйти в отставку", - отметил Пашинян.

Кроме того, отмечается, что полиция Армении начала разгон демонстрантов с применением спецсредств, в частности, свето-шумовых гранат.

Спецподразделения полиции увели с места действий Никола Пашиняна.

Ранее сообщалось, что диалог между премьер-министром страны Сержом Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном сорвался.

 Протесты в Ереване продолжаются уже девятый день. За все дни протестов силовики задержали в Ереване более 180 активистов.

Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове