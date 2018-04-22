По Еревану началось массовое шествие протестующих, полиция задержала депутата Пашиняна

В столице Армении Ереване возобновилось шествие оппозиции после провала переговоров между премьер-министром страны Сержем Саргсяном и лидером оппозиционеров Николом Пашиняном.

Как сообщает Интерфакс-Украина, несколько сотен человек шествием направляются в один из спальных районов города.

"Пусть нас не пугают кровопролитием. Какое кровопролитие? На каком основании?", - заявил журналистам Пашинян.

По его словам, объявленная оппозицией "бархатная революция" пользуется поддержкой 90% населения.

"Я сюда пришел говорить не от имени парламентской фракции Елк, а от имени народа. Саргсян немедленно должен подать в отставку, немедленно. Если не хотят, чтобы возникли проблемы, в сфере национальной безопасности, то Саргсян сейчас же должен уйти в отставку", - отметил Пашинян.

Кроме того, отмечается, что полиция Армении начала разгон демонстрантов с применением спецсредств, в частности, свето-шумовых гранат.

Спецподразделения полиции увели с места действий Никола Пашиняна.

Ранее сообщалось, что диалог между премьер-министром страны Сержом Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном сорвался.

Протесты в Ереване продолжаются уже девятый день. За все дни протестов силовики задержали в Ереване более 180 активистов.

Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции.