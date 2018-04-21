Протесты в Ереване: полиция пошла на уступки протестующим, а потом пригрозила разогнать митинг

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Протесты в Ереване продолжаются девятый день

Протесты в Ереване продолжаются девятый день

Лидер протестного движения в Ереване Никол Пашинян и полиция договорились о проведении шествия, пишут Новости Армении.

"Наше шествие пройдет по Массиву, затем мы пойдем в Аван, пройдем мимо Министерства обороны и выйдем к перекрестку ресторана Арснакар, - уточнил маршрут Пашинян.

При этом он добавил, что полиция должна сопровождать участников митинга и обеспечивать и безопасность.

Позже полиция выступила с заявлением, в котором оставила за собой право на разгон митинга.

По данным правоохранительных органов, участники акции не сообщают об ожидаемом количестве митингующих и маршруте своего движения, что мешает передвижению граждан. 

Полиция потребовала от Пашиняна прекратить акции протеста на улицах Еревана.

Отмечается, что в случае непрекращения собрания в разумные сроки полиция в установленном законом порядке разгонит митинг.

Ранее сообщалось, что в субботу, 21 апреля, в Ереване возобновились акции протесты против избрания премьером страны Сержа Саргсяна, обстановка напряженная. Полиция задержала несколько человек.

Протесты в Ереване продолжаются уже девятый день. За все дни протестов силовики задержали в Ереване более 180 активистов.

Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции.

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