В Ереване второй день протестовали против «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе 20 сентября, 23:57 Протесты возле здания правительства в Ереване, 20 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

В столице Армении Ереване в среду, 20 сентября, прошел новый митинг в поддержку непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

News.am сообщает, что между протестующими перед зданием правительства и полиций произошли столкновения, участники протеста бросали в здание правительства камни, яйца и бутылки, есть задержанные.



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Armenia Today пишет, что протестующие скандировали Арцах (Нагорный Карабах) и Никол [премьер-министр Никол Пашинян] - предатель. На митинге возле посольства России в Ереване участники протеста рвали российские паспорта и кричали Россия, уходи.



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Как сообщает Радио Азатутюн, представитель партии Дашнакцутюн Ишхан Сагателян заявил, что принято решение создать Национальный комитет, который должен «довести борьбу до последнего конца». Он также сказал, что оппозиция разработала план действий, конечным результатом которого должна быть отставка правительства Никола Пашиняна. По его словам, парламентская оппозиция инициирует процесс импичмента.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

19 сентября в министерстве обороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».

В азербайджанском МИД называют «локальные антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе реакцией на «ряд масштабных военных провокаций и терактов» со стороны сил Армении.

Армения назвала действия Баку полномасштабной агрессией и обвинила Азербайджан в «этнических чистках». В Ереване начались протесты с призывом к властям вмешаться в ситуацию в Карабахе.

20 сентября непризнанный Нагорный Карабах сдался и принял решение о прекращении огня. 21 сентября в городе Евлах состоится встреча между представителями местного армянского населения Нагорного Карабаха и властей Азербайджана. В частности, они обсудят реинтеграцию региона «в рамках Конституции Азербайджана», права и безопасность армян Нагорного Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна за сутки «выполнила все задачи антитеррористической операции» и «восстановила суверенитет».



Уполномоченный непризнанной республики по правам человека Гегам Степанян сообщил, что более 10 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома и искать убежища в других населенных пунктах. Он назвал происходящее геноцидом и заявил, что жители Нагорного Карабаха остались без продуктов питания, медикаментов и предметов гигиены в результате блокады со стороны Азербайджана. По его словам, по меньшей мере 200 человек погибли, более 400 были ранены.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян в апреле 2023 года подтверждал, что готов признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Руководители МИД обеих стран сообщали, что мирное соглашение между двумя странами возможно до конца 2023 года.

В середине июля МИД Азербайджана заявил, что Москва и Ереван не выполнили своих обязательств по трехстороннему соглашению, подписанному после 44 дней активных боев между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Большинство жителей Нагорного Карабаха — этнические армяне. Регион, который во времена Советского Союза входил как автономия в состав Азербайджанской ССР, в 1988 году объявил о выходе из нее и вхождении в состав Армянской ССР. Впоследствии местный парламент заявил о независимости Нагорно-Карабахской республики. До 1994 года в Нагорном Карабахе продолжались активные боевые действия, за это время погибло больше 30 тысяч человек, позже было подписано соглашение о перемирии, но Нагорный Карабах не вернулся под контроль Азербайджана. Международное сообщество признает Карабах территорией Азербайджана.