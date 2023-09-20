Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана после операции в Нагорном Карабахе 20 сентября, 20:12 Ильхам Алиев (Фото:president.az)

В среду вечером, 20 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армии удалось выполнить «все поставленные задачи антитеррористической операции за сутки» в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Azertag.

По словам Алиева, военные страны «за короткое время на всех направлениях добились значительных военных успехов».

«Была полностью уничтожена значительная часть армии, которая была незаконно размещена армянским государством на азербайджанских территориях и до сих пор не была выведена, несмотря на обязательства Армении. Была уничтожена и выведена из строя военная техника», — добавил Алиев.

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Президент Азербайджана также объявил о начале процесса разоружения армии так называемого Нагорного Карабаха в соответствии с достигнутыми договоренностями ранее.

Переговоры между Арменией и Азербайджаном — что известно

Обе страны уже давно пытаются договориться о статусе Нагорного Карабаха, находясь в конфликте со времени распада СССР. После того, как 18 апреля Армения официально согласилась подтвердить суверенитет Азербайджана над этой спорной территорией, представители Баку заявили, что есть надежда на установление мира между двумя государствами.

Позже руководители МИД обеих стран заявляли, что мирное соглашение между двумя странами возможно до конца 2023 года.

16 июля МИД Азербайджана заявил, что Москва и Ереван не выполнили своих обязательств по трехстороннему соглашению, подписанному после 44 дней активных боев между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году.

22 июля Пашинян заявил, что существует риск новой войны, пока не подписано мирное соглашение с Азербайджаном.

3 сентября премьер-министр Армении сказал, что зависимость Еревана от Москвы в вопросах безопасности оказалось «стратегической ошибкой».

