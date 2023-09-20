Путин теряет контроль над Карабахом и Южным Кавказом 20 сентября, 14:13

У коллективного Запада сейчас хорошие шансы на победу на Путиным на Южном Кавказе

В мировой политике нередко бывает, что тот или иной небольшой регион становится важнейшим и определяющим на какое-то время. Так было, например, с Горным Ливаном в составе Османской империи в 1860−65 гг. Сейчас таким регионом становится Карабах-Арцах.

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Именно здесь возникло новое поле борьбы современных западных принципов политического устроения и заскорузлого архаичного большевицкого имперства.

Армения, и это стоило ей очень большой внутренней борьбы, признала нерушимость международно признанных границ Азербайджана, то есть согласилась считать Арцах частью Азербайджана. Но, безусловно, в авторитарном Азербайджане с антиармянски настроенным большинством населения, Карабах должен иметь широкий автономный статус, гарантированный международным сообществом и должен иметь право на действительно демократическое самоуправление, как тот же Горный Ливан в Османской империи после интервенции Великих держав и подписания Органического регламента. Такое теоретически вполне возможно.

Пока Путин грубо мстит Армении и лично Николу Пашиняну за то, что эта страна перестала верить русским миротворцам, не слушает больше окриков из Кремля и ищет гарантий и своей безопасности, и автономии Арцаха у стран НАТО и Евросоюза.

Путин грубо мстит Армении и лично Пашиняну

Именно месть Путина открыла Ильхаму Алиеву возможность развязать новую агрессию против Карабаха и требовать от него поднять «белый флаг». То есть действовать грубой силой, исходя из принципа — моя страна, что хочу, то в ней и делаю.

Но международное сообщество давно уже выработало принцип, что права народов жить на своей земле выше принципа национального суверенитета и может согласовываться с ним, в случаях опасности геноцида, предоставлением надежного автономного статуса. Если этот вариант не срабатывает, срабатывает Косовский сценарий отделения региона, населению которого угрожает бойня.

При всей советскости, Ильхам Алиев достаточно политически культурен, чтобы понимать простую истину — геноцид армянского населения Карабаха — тяжкое международное преступление, толкающее его прямиком в руки Путина. Даже Эрдоган постарается отстраниться от него в этом случае.

Поэтому у коллективного Запада сейчас хорошие шансы на победу на Путиным на Южном Кавказе. Надо только действовать решительно.

1. Остановить военные действия.

2. Азербайджан должен требовать замены российских «миротворцев» на миротворческий контингент ООН или ОБСЕ.

3. Разблокируется Лачинский коридор и под контролем миротворцев начинаются поставки всего необходимого в Карабах.

4. Разрабатывается под контролем НАТО, по возможности быстро, статус автономии Карабаха в составе Азербайджана, возможно, с объединенным представительством в долях армянского и азербайджанского населения и в границах бывшей НКАО.

В этом случае Путин теряет контроль над армяно-азербайджанским конфликтом. А Армения и Азербайджан вовлекаются в орбиту НАТО, членом которой, кстати, является Турция. 120 тысяч армян Карабаха остаются жить на своей земле и привыкают к сотрудничеству с азербайджанцами автономии, в том числе и в сфере самоуправления. Это открывает возможность постепенной демократизации Азербайджана и быстрого стабильного развития экономического и политического всего региона, включая и Грузию.

Одного не хватает в этом «розовом» плане — коллективной политической воли Запада. Если ведущие державы Запада будут в отношении нынешней войны в Арцахе ограничиваться благопожеланиями и вздохами сочувствия и грозить пальчиком издалека — на Южном Кавказе будет доминировать Путинская Россия с ее дикими принципами силовой политики, Турция обратит к пограничному с ней региону не лицо миропорядка, характерного для стран НАТО, а агрессивный оскал Османского империализма, что, кстати, повлияет на судьбу демократии и в самой этой региональной державе.

Карабах сейчас, в зависимости от решительности действий Запада, может стать или точкой архаичной хаотизации, или началом политической модернизации Кавказско-Малоазиатского региона. Катастрофично, если государства НАТО упустят этот исторический шанс на послесоветском пространстве.

Текст опубликован с разрешения автора

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