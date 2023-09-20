«Ереван больше не при делах». Что происходит в Нагорном Карабахе и возможен ли мир между Арменией и Азербайджаном 20 сентября, 17:10 NV Премиум Протест против действий Азербайджана в Карабахе, Ереван, Армения, 19 сентября 2023 года (Фото:Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)

Гусейн Исмаилбейли, редактор азербайджанской редакции JAMnews, в эфире Radio NV рассказал, как Баку фактически завершает процесс восстановления территориальной целостности и как армянская община Карабаха будет реинтегрирована в Азербайджан.

19 сентября в министерстве обороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».

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Армения назвала действия Баку полномасштабной агрессией и обвинила Азербайджан в «этнических чистках». В Ереване начались протесты с призывом к властям вмешаться в ситуацию в Карабахе.

По данным армянских властей, в результате обстрелов в Нагорном Карабахе погибли более 30 человек, еще более 200 получили ранения.

Так называемые власти Нагорного Карабаха сдались и приняли решение о прекращении огня с 13:00 среды, 20 сентября, — примерно через сутки после того, как Баку начал боевые действия, чтобы полностью взять под контроль территорию.

В азербайджанском Минобороны заявили, что «достигли договоренности о прекращении антитеррористических мероприятий». Там требуют, чтобы армянские военные сложили оружие и покинули территорию, а вооруженные подразделения Нагорного Карабаха хотят расформировать. Тяжелое оружие и технику сдадут.

Все процессы происходят при посредничестве российских «миротворцев». Кремль уже фактически признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

Большинство жителей Нагорного Карабаха — этнические армяне. Регион, который во времена Советского Союза входил как автономия в состав Азербайджанской ССР, в 1988 году объявил о выходе из нее и вхождении в состав Армянской ССР. Впоследствии местный парламент заявил о независимости Нагорно-Карабахской республики. До 1994 года в Нагорном Карабахе продолжались активные боевые действия, за это время погибло больше 30 тысяч человек, позже было подписано соглашение о перемирии, но Нагорный Карабах не вернулся под контроль Азербайджана. Республику не признала ни одна из стран мира, включая Армению.

— Как выглядит ситуация сейчас? Что это за контртеррористические меры, которые сейчас предпринимает Азербайджан на территории Нагорного Карабаха?

— Как вы, наверное, знаете, на протяжении уже, наверное, более чем 30 лет, на территории Азербайджана была установлена незаконная власть армянской общины Карабаха, которая провела этническую чистку в Карабахе и оккупировала, кроме Карабаха, еще семь районов Азербайджана. Правда, 75% этой территории были возвращены в результате Второй карабахской войны в 2020 году. Но как вы знаете, война закончилась тем, что российские миротворцы вошли в ту часть Карабаха, которая все еще оставалась под властью армян.