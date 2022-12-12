Россияне позировали на аэродроме Энгельс для спутников НАТО. ВСУ потролили оккупантов и показали фото 12 декабря, 23:40 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области (Фото:Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

На свежих спутниковых снимках аэродрома Энгельс заметили надпись «смерть нацистам». ВСУ убеждены, что россияне часами позировали на морозе для спутников НАТО, чтобы передать послание роспропаганды.

Спутниковые фото опубликованы в Facebook Вооруженных сил Украины.

«Обрабатывая сегодня спутниковые снимки аэродрома Энгельс не один аналитик был, мягко говоря, приятно удивлен», — говорится в сообщении украинских военных.

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ВСУ убеждены, что личный состав войск РФ выстроили на морозе и оккупанты более двух часов воспроизводили «каноническую до российской пропаганды надпись».

Фото: Стратком ЗСУ/Telegram

«Нечасто весь личный состав российской военной части в парадной форме встречает разведывательный спутник НАТО. Уважают», — добавили ВСУ.

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение одного бомбардировщика Ту-95.



Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске. Пожар на авиабазе зафиксировали спутники сервиса Planet Labs.

Издание Washington Post писало, что для атак на аэродромы Дягилево, Энгельс и Курск использовались украинские беспилотники.