В РФ прислали повестку «пропавшему без вести» моряку с крейсера Москва 8 ноября, 10:36 Крейсер Москва (Фото:Handout via REUTERS)

В российском городе Санкт-Петербург военкомат прислал повестку срочнику с крейсера Москва, который «пропал без вести» в апреле, когда крейсер затонул в результате удара ВСУ.

Об этом рассказала семья моряка, сообщает Фонтанка.

На крейсере Михаил Т. (имя изменено) был корабельным поваром, на срочную службу уехал меньше года назад.

Мать пытается получить информацию у властей о сыне уже полгода. Официально о гибели моряка Минобороны не сообщало.

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Друзья, пытавшиеся что-то узнать о судьбе Михаила, связались с теми, кто выжил после гибели крейсера. По их словам, «за некоторое время до взрыва он пошел на склад за едой, а после его никто не видел».

13 апреля ВСУ нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

По данным украинской стороны, из-за шторма эвакуация не удалась и с крейсера Москва спасли лишь 58 человек из примерно 500.

Украинская разведка сообщала, что семьи моряков с крейсера Москва заставляют замалчивать информацию о своих погибших родственниках, угрожая невыплатами компенсаций.