В РФ прислали повестку «пропавшему без вести» моряку с крейсера Москва
Крейсер Москва (Фото:Handout via REUTERS)
В российском городе Санкт-Петербург военкомат прислал повестку срочнику с крейсера Москва, который «пропал без вести» в апреле, когда крейсер затонул в результате удара ВСУ.
Об этом рассказала семья моряка, сообщает Фонтанка.
На крейсере Михаил Т. (имя изменено) был корабельным поваром, на срочную службу уехал меньше года назад.
Мать пытается получить информацию у властей о сыне уже полгода. Официально о гибели моряка Минобороны не сообщало.
Друзья, пытавшиеся что-то узнать о судьбе Михаила, связались с теми, кто выжил после гибели крейсера. По их словам, «за некоторое время до взрыва он пошел на склад за едой, а после его никто не видел».
13 апреля ВСУ нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.
По данным украинской стороны, из-за шторма эвакуация не удалась и с крейсера Москва спасли лишь 58 человек из примерно 500.
Украинская разведка сообщала, что семьи моряков с крейсера Москва заставляют замалчивать информацию о своих погибших родственниках, угрожая невыплатами компенсаций.