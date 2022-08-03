Отец срочника, который числился пропавшим без вести на крейсере Москва, получил свидетельство о его смерти 3 августа, 09:23 Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Stringer)

Дмитрий Шкребец, чей сын Егор числился пропавшим без вести на крейсере Москва в апреле, получил свидетельство о смерти сына.

В документе, копию которого он выложил в Вконтакте, сказано, что Егор Шкребец умер 13 апреля.

Дмитрий Шкребец отметил, что получил свидетельство на 110-й день после смерти сына.

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«Шкребец Егор Дмитриевич, матрос срочной службы по призыву, старший вестовой службы снабжения, официально признанный генеральным штабом участником боевых действий — погиб. Теперь и документально», — написал Дмитрий Шкребец.

До этого военная прокуратура Черноморского флота заявляла, что Егор Шкребец объявлен «безвестно отсутствующим» в воинской части.

Россиянин Дмитрий Шкребец одним из первых начал публично рассказывать о потерях на крейсере Москва после того, как в минобороны РФ отклонили его запросы. Отец погибшего матроса-срочника обвинил минобороны во лжи о том, что произошло с кораблем. Он также обозвал российского диктатора Владимира Путина подонком, однако заявил, что не считает Украину «полноценной страной» и готов воевать против ее армии.

13 апреля ВСУ нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

По данным СМИ, экипаж уничтоженного крейсера мог состоять из срочников более чем наполовину.

По данным украинской стороны, из-за шторма эвакуация не удалась и с крейсера Москва спасли лишь 58 человек из примерно 500.

Россияне же утверждают, что эвакуировали экипаж. 16 апреля минобороны РФ даже опубликовало видео встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика вышла без звука. Радио Свобода получило от матери одного из моряков фотографию, которая может указывать на то, что видео на самом деле могло быть снято до потопления крейсера. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа крейсера составляет от 410 до 680 человек. Сколько человек было на борту Москвы во время удара, неизвестно.

Впрочем, российское военное руководство гибель большинства моряков так и не подтвердило, объявив их «пропавшими без вести». В России официально признали гибель на крейсере Москва только одного человека.

После того как Москва затонула, родители оккупантов-срочников начали сообщать о вероятной гибели своих сыновей и требовать рассказать об их судьбе. По данным украинской разведки, семьи моряков из крейсера Москва заставляют замалчивать информацию о своих погибших родственниках, угрожая невыплатами компенсаций.



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