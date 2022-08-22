Командующий ВМС Украины о потере РФ крейсера Москва: В Черном море такому кораблю делать нечего

22 августа, 12:30
Крейсер Москва (Фото:Handout via REUTERS)

Крейсер Москва (Фото:Handout via REUTERS)

Командующий военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа, комментируя потерю Россией крейсера Москва, заявил, что такому кораблю место не в море, а в океане.

В ходе интервью, которое опубликовано на странице Генштаба в Facebook, он сказал, что крейсер должен был прикрывать группировки оккупантов в Черном море.

По его словам, потеря Россией крейсера Москва имеет два значения.

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«Первое значение — это корабль, который был задействован для прикрытия ПВО группировки оккупантов, которая была создана там и предназначение его было для того, чтобы закрыть небо от наших воздушных сил. Но вообще с военной точки зрения этот крейсер предназначен — и этот класс кораблей называют „убийцей авианосцев“ — его стихия это океан. В Черном море такому кораблю делать нечего. Ну, они его потеряли», — сказал Неижпапа.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/610621900465455/

13 апреля ВСУ нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

По данным украинской стороны, из-за шторма эвакуация не удалась и с крейсера Москва спасли лишь 58 человек из примерно 500.

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По данным украинской разведки, семьи моряков из крейсера Москва заставляют замалчивать информацию о своих погибших родственниках, угрожая невыплатами компенсаций.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черное море ВМС Украины Война России против Украины Крейсер Москва

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