Еще одна находка. В Черном море нашли дырявый плот с затонувшего крейсера Москва 16 сентября, 14:08 В Черном море нашли дырявый спасательный плот с затонувшего крейсера Москва (Фото:Госпогранслужба)

Гражданское судно наткнулось в Черном море на дырявый спасательный плот на 20 человек с затонувшего в апреле российского крейсера Москва.



Об этом сообщает Госпогранслужба.

Плот держался на поверхности воды только благодаря тому, что был привязан к нескольким спасательным жилетам.

На плоту было сломанное и поврежденное коррозией весло, а также баллоны для подкачки воздуха. Кроме того, там нашли водонепроницаемый мешок, в котором находились российские монеты, элементы униформ моряков и морпехов. На жилетах и ​​униформах сохранились боевые номера.

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Находку капитан судна решил передать пограничникам Измаильского отряда.



«Эта находка стала очередным доказательством халатности российского военного руководства. Похоже, что плот был неисправен, и захватчики, пытавшиеся на нем спастись, предпринимали отчаянные шаги. Очевидно, чтобы удержать на воде дырявое плавсредство, российские моряки сняли с себя спасательные жилеты (что категорически запрещено) и прикрепили их к плоту, чтобы сохранять его плавучесть», — говорится в сообщении.

13 апреля ВСУ нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

По данным украинской стороны, из-за шторма эвакуация не удалась и с крейсера Москва спасли лишь 58 человек из примерно 500.

По данным украинской разведки, семьи моряков из крейсера Москва заставляют замалчивать информацию о своих погибших родственниках, угрожая невыплатами компенсаций.



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