Еще одна находка. В Черном море нашли дырявый плот с затонувшего крейсера Москва
В Черном море нашли дырявый спасательный плот с затонувшего крейсера Москва (Фото:Госпогранслужба)
Гражданское судно наткнулось в Черном море на дырявый спасательный плот на 20 человек с затонувшего в апреле российского крейсера Москва.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Плот держался на поверхности воды только благодаря тому, что был привязан к нескольким спасательным жилетам.
На плоту было сломанное и поврежденное коррозией весло, а также баллоны для подкачки воздуха. Кроме того, там нашли водонепроницаемый мешок, в котором находились российские монеты, элементы униформ моряков и морпехов. На жилетах и униформах сохранились боевые номера.
Находку капитан судна решил передать пограничникам Измаильского отряда.
«Эта находка стала очередным доказательством халатности российского военного руководства. Похоже, что плот был неисправен, и захватчики, пытавшиеся на нем спастись, предпринимали отчаянные шаги. Очевидно, чтобы удержать на воде дырявое плавсредство, российские моряки сняли с себя спасательные жилеты (что категорически запрещено) и прикрепили их к плоту, чтобы сохранять его плавучесть», — говорится в сообщении.
13 апреля ВСУ нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.
По данным украинской стороны, из-за шторма эвакуация не удалась и с крейсера Москва спасли лишь 58 человек из примерно 500.
По данным украинской разведки, семьи моряков из крейсера Москва заставляют замалчивать информацию о своих погибших родственниках, угрожая невыплатами компенсаций.
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