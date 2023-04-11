В Молдове решили построить современную военную базу возле Кишинева 11 апреля, 10:59 Молдова хочет расширить возможности подготовки личного состава национальной армии (Фото:Sasha Pleshco/Unsplash)

Власти Молдовы планируют построить возле Кишинева современную военную базу для подготовки личного состава национальной армии.

Об этом сообщил глава Минобороны страны Анатолий Носатый в эфире программы Rezoomat на канале RliveTV, пишет NewsMaker.

По его словам, строительство новой военной базы займет от трех до пяти лет.

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«Речь идет о создании с нуля инфраструктуры, которая позволила бы разместить воинскую часть в соответствии с современными стандартами. Мы хотим, чтобы у желающих работать в Национальной армии были достойные условия для работы с современными аудиториями, спортзалами, с симуляторами. Хотим хороших условий для размещения техники, которую скоро получим», — пояснил Носатый.

Деньги на реализацию проекта выделили из госбюджета.

Такое решение было озвучено на фоне возросших гибридных угроз для страны со стороны РФ.

В начале года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебрасывать через него своих военных. Позже это подтвердил новый премьер-министр страны Дорин Речан.

Глава молдовской Службы информационной безопасности Александру Мустяце утверждал, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года.

В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.

