Россия хочет использовать Молдову против Украины так же, как использует Беларусь — Санду 30 марта, 17:38 Президент Молдовы Майя Санду (Фото:REUTERS / Vladislav Culiomza)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия хочет использовать Молдову против Украины так же, как она использует Беларусь.



«Понятно, что Россия пытается установить в Кишиневе пророссийское правительство, чтобы использовать Молдову против Украины, как это происходит, например, в случае с Беларусью», — цитирует слова президент Молдова NewsMaker.



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Санду напомнила о недавнем заявлении российского диктатора Владимира Путина о намерениях РФ разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

"Вы видели недавние заявления Кремля о том, что они разместят ядерное оружие на территории Беларуси. Именно это Россия хочет сделать и в случае с Молдовой. Однако сегодня в Молдове есть независимая власть, поэтому ее нельзя использовать так, как использовали бы пророссийское руководство", – добавила Санду.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Путин заявил, что россияне уже переоборудовали 10 белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также, по словам Путина, до 1 июля в Беларуси завершат сооружение хранилища для тактического ядерного оружия.

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21 марта стало известно, что Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.

В тот же день Владимир Путин заявил, что «коллективный Запад уже начинает применять оружие с ядерным компонентом». По его словам, Россия будет вынуждена "соответствующим образом реагировать".

Минобороны Великобритании заявило, что Путин намеренно распространяет дезинформацию и отметили, что обедненный уран не имеет ничего общего с ядерным оружием.