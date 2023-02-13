Новый российский план. К чему готовится Молдова 13 февраля, 08:43

Недавние угрозы главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в адрес Молдовы не были случайностью или всплеском эмоций

После неожиданной отставки правительства Наталии Гаврилицы президент Молдовы Майя Санду через несколько часов определилась с кандидатурой нового премьера. Им станет советник главы государства по обороне и национальной безопасности, секретарь Высшего совета безопасности Дорин Речан.

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Замена премьера произошла буквально на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидерами стран Европейского союза сообщил, что ознакомил президент Молдовы с российским планом по дестабилизации ситуации в ее стране. Причем факт такой информации от украинского президента подтвердили и в Кишиневе, пишет Виталий Портников.

Смена премьер-министра может означать, что в канцелярии президента Молдовы всерьез отнеслись к предупреждениям из Киева. И что речь идет не о тех событиях, свидетелями которых мы уже были — протесты активистов пророссийских и популистских сил, беззастенчивая пропаганда и энергетический шантаж, а какая-то новая российская программа действий, которой в Молдове собираются противостоять.

Угрозы Лаврова

Понятно, что детали нового российского плана ни в Киеве, ни в Кишиневе обнародовать не спешат.

Но сам факт его обсуждения показывает, что недавние угрозы главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в адрес Молдовы и личные оскорбления ее президентки вовсе не были случайностью или всплеском эмоций. Нет, российский министр иностранных дел мог готовить почву для осуществления нового плана. Так же, как обвинения российских чиновников в адрес Украины и личные оскорбления в адрес ее президента Владимира Зеленского опережали так называемую путинскую «спецоперацию».

Это и есть российское представление о безопасности

Из этого можно сделать простое заключение: Россия продолжает считать все постсоветское пространство сферой своих особых интересов. Российское руководство даже и не думает о каких-то цивилизованных отношениях с бывшими соседями по Советскому Союзу — несмотря на то, что со времени «развода» прошло уже три с лишним десятилетия. Напротив, в Москве уверены, что имеют полное право действовать в бывших советских республиках с помощью механизма чекистских «спецопераций» или даже настоящей войны, как в случае с Украиной.

А к руководителям суверенных государств в Кремле относятся как к региональным чиновникам, единственное предназначение которых — выполнять указания из Москвы. Это и есть российское представление о безопасности.

Непростая задача для Молдовы

Поэтому у нового молдавского правительства будет непростая задача — противостоять осуществлению плана, который, по очевидному замыслу его организаторов, должен реанимировать влияние пророссийских сил в Молдове.

И это при том, что именно пророссийские политики вместе с местными олигархами и коррупционерами в конце концов завели развитие Республики Молдова в тупик. И избрание Майи Санду президентом Молдовы ее граждане восприняли как шанс выбраться из этого тупика.

«Спасибо, Наталья! — обратилась Майя Санду к своей уже бывшей главе правительства. — Несмотря на беспрецедентные трудности, страной руководили ответственно, с большим беспокойством и самоотверженностью. У нас есть стабильность, мир и развитие — там, где другие хотели войны и банкротства».

Теперь же новый кабинет министров и должен добиться того, чтобы сохранить стабильность и мир в Молдове. Символично, что именно в день выдвижения кандидатуры нового премьер-министра российская ракета пересекла воздушное пространство Молдовы в момент массированной атаки россиян на украинскую критическую инфраструктуру.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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