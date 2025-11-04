ГУР совместно с пилотами ВСУ и ССО атаковали НПЗ в Нижегородской области РФ (Фото: Exilenova+/Telegram)

Украинские дроны-камикадзе под управлением операторов ГУР МО, Вооруженных Сил и ССО ударили по нефтеперерабатывающему заводу Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез в городе Кстово Нижегородской области РФ.

Об этом во вторник, 4 ноября, NV сообщили источники в Главном управлении разведки.

Отмечается, что атака произошла в ночь на 4 ноября. Для выполнения операции задействовали более 50 дронов украинского производства, в частности Бобер и FP-1.

По предварительным данным, удар осуществили во время ремонта ректификационной колонны, которая была повреждена в результате предыдущих атак.

Информацию о поражении объекта также подтверждают российские паблики. На видео, опубликованных пользователями из РФ, видны взрывы, после которых начался пожар.

Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез является одним из ведущих нефтеперерабатывающих заводов в России. Он обеспечивает Московский регион, который потребляет около 30% бензина в стране.

Инфографика: NV

Номинальная мощность завода по первичной переработке нефти составляет около 17 млн тонн в год. Предприятие производит более 50 видов продукции, в том числе автомобильные, авиационные и дизельные топлива, а также нефтебитум и парафины, которые активно используются российскими оккупационными войсками и оборонной промышленностью.

Удары по НПЗ России — главное

7 октября агентство Bloomberg сообщило, что серия атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы в России привела к сокращению внутренней переработки нефти и заставила Кремль дать команду резко увеличить экспорт ее в сыром виде.

10 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины имеют успехи в реализации программы DeepStrike, переработка нефти в стране-агрессоре РФ уменьшена на 21%.

Инфографика: NV

13 октября в СВР опубликовали отчет, согласно которому, без шести месяцев ремонта в сфере нефтепереработки в спокойных условиях Россия может к концу 2025 года стать зависимой от импорта топлива на 60%.

22 октября издание The Moscow Times сообщило, что в РФ продолжает разрастаться топливный кризис, вызванный успешной серией украинских ударов по НПЗ — например, сразу в трех регионах (Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края) водителям вообще перестали свободно продавать бензин.

24 октября агентство Bloomberg сообщило, что удачная серия атак украинских дронов на НПЗ в России побудила режим Путина запустить план по призыву солдат-резервистов — в попытке защитить эти предприятия.

31 октября издание The Independent писало, что недавняя серия удачных атак украинских дронов по РФ не только привела к дефициту топлива там, но и указала на постоянно растущую уязвимость инфраструктуры страны-агрессора.

В отчете американского аналитического центра Фонд Карнеги говорилось о том, что украинские беспилотники наносили удары по 16 крупным российским НПЗ, которые составляют около 38% номинальной нефтеперерабатывающей мощности России.