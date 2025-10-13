Россия уже к концу года может стать зависимой от импорта топлива на 60% — разведка

Россия потеряла значительную часть внутренних мощностей и до конца 2025 года может импортировать большинство топлива (Фото: planeta.press)

Без шести месяцев ремонта в спокойных условиях страна-агрессор Россия может до конца 2025 года стать зависимой от импорта топлива на 60%.

Об этом говорится в отчете Службы внешней разведки Украины.

СВР отмечает, что топливный кризис, охвативший РФ, стал не столько следствием отдельных аварий или санкций, сколько отражением глубокой деградации ее энергетической модели.

Разведка подчеркивает, что годы недофинансирования, технологической изоляции и ошибочных управленческих решений превратили некогда прибыльную отрасль в систему, выживающую по инерции.

«Российские НПЗ, сосредоточенные преимущественно в нескольких промышленных центрах европейской части страны, остаются отсталыми по технологиям и структуре производства. Когда часть этих заводов прекратила работу, страна фактически потеряла значительную часть внутренних мощностей. Без не менее шести месяцев ремонта в спокойных условиях Россия может до конца года оказаться в зависимости от импорта топлива на уровне до 60%», — говорится в сообщении.

По словам СЗР, после запрета экспорта бензина в сентябре российское правительство пыталось стабилизировать ситуацию. Впрочем, этот шаг лишь обострил кризис.

В отчете говорится, что именно внешние продажи давали возможность компенсировать хронические убытки и частично финансировать модернизацию отрасли.

Как отмечает разведка, отныне, без валютных поступлений, предприятия лишены ресурсов для обновления. Зато ценовое регулирование на внутреннем рынке создает искусственный дефицит.

«Проблема быстро выходит за пределы топливного сектора. Рост цен на бензин подталкивает вверх стоимость перевозок, что напрямую влияет на цены потребительских товаров. В сочетании с повышением НДС это создает риск резкого ускорения инфляции. Официальная статистика попытается скрыть эффект, но потребители почувствуют его в кошельках», — говорится в отчете.

Служба внешней разведки подчеркивает: временные меры, к которым прибегает Москва, лишь подчеркивают безысходность ситуации. Импорт бензина из Беларуси и Китая не может компенсировать потери. Кроме того, попытки повысить октановое число химическими присадками могут снизить качество топлива и вызвать технические проблемы, отмечает СВР.

«В итоге — вместо стабилизации российская власть получает еще один фронт экономических рисков — внутренний, дорогой и неконтролируемый», — сообщает разведка.

2 октября СВР заявила, что в России на фоне дефицита возобновились поставки бензина из Беларуси через Петербургскую биржу.

7 октября агентство Bloomberg сообщило, что серия атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы в России привела к сокращению внутренней переработки нефти и заставила Кремль дать команду резко увеличить экспорт ее в сыром виде.

10 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины имеют успехи в реализации программы DeepStrike, переработка нефти в стране-агрессоре РФ уменьшена на 21%.