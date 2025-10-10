«Враг дорого платит». Сырский назвал количество поражений по территории РФ за месяц

Силы обороны продолжают уничтожать в РФ производство горюче-смазочных материалов, взрывчатых веществ и другие составляющие военно-промышленного комплекса врага, заявил Сырский (Фото: Александр Сырский / Facebook)

Украинские Силы обороны имеют успехи в реализации программы DeepStrike , переработка нефти в стране-агрессоре РФ уменьшена на 21%.

Об этом в пятницу, 10 октября, сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, подводя итоги сентября.

По его словам, количество поражений по территории РФ достигло 70. Украинские защитники уничтожают российское производство горюче-смазочных материалов, взрывчатых веществ, наносят удары по другим составляющим военно-промышленного комплекса РФ. Вследствие украинских атак переработка нефти в России уменьшена на 21%.

«Враг дорого платит за продолжение захватнической войны против Украины», — подчеркнул Сырский.

Также он отметил, что активизируется создание нового рода войск — беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил. Совершенствуется система штурмовых войск и формируется командование Киберсил.

4 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины поразили Киришский НПЗ в Ленинградской области РФ.

Этот завод является одним из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора РФ. Его годовая мощность составляет 18,4 млн тонн переработки нефти в год.

Впоследствии агентство Reuters со ссылкой на два источника в нефтяной отрасли сообщило, что Киришский НПЗ остановил свою самую мощную установку дистилляции нефти CDU-6 после атаки дронов и пожара. Ожидается, что ее восстановление займет около месяца, уточнили они.



В ночь на 6 октября операторы 14-го отдельного полка БПАК Сил беспилотных систем нанесли удар по Феодосийскому нефтяному перевалочному терминалу во временно оккупированном Россией Крыму.

7 октября агентство Bloomberg сообщило, что серия атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы в России привела к сокращению внутренней переработки нефти и заставила Кремль дать команду резко увеличить экспорт ее в сыром виде.