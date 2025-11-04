«Серьезный удар по энергетике». Что эффективнее — атаки украинских дронов по нефтяным объектам РФ или санкции Трампа, — интервью NV

4 ноября, 17:17
NV Премиум
Поделиться:
Поражение нефтяного терминала в Туапсе (Фото: DR)

Поражение нефтяного терминала в Туапсе (Фото: DR)

Автор: Максим Бутченко

Михаил Крутихин, эксперт нефтегазового рынка, объяснил NV, чего уже достигли налеты украинских беспилотников, и в какие слабые места РФ им еще стоит попасть, чтобы остановить Путина.

Большой удар по нефтяному экспорту РФ нанесли Силы обороны Украины в ночь на 1 ноября, когда дроны поразили нефтеналивную инфраструктуру российского морского торгового порта, расположенного в бухте Туапсе. Как отметили в Генштабе ВСУ, этот терминал является одним из крупнейших в России. Был поврежден и танкер, который находился у причала.

Реклама

Позже спутниковые снимки зафиксировали разлив нефти на несколько километров вблизи портового терминала в Туапсе после того, как туда попали дроны СБУ.

В то же время украинские беспилотники не прекращают регулярно атаковать российские НПЗ и другие важные инфраструктурные объекты врага. И это происходит на фоне санкций, которые недавно президент США Дональд Трамп ввел против ключевых российских компаний-экспортеров — Роснефти и Лукойла.

Теги:   удары по российским НПЗ Роснефть Нефть Россия полномасштабное вторжение

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies