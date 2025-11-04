Михаил Крутихин, эксперт нефтегазового рынка, объяснил NV, чего уже достигли налеты украинских беспилотников, и в какие слабые места РФ им еще стоит попасть, чтобы остановить Путина.

Большой удар по нефтяному экспорту РФ нанесли Силы обороны Украины в ночь на 1 ноября, когда дроны поразили нефтеналивную инфраструктуру российского морского торгового порта, расположенного в бухте Туапсе. Как отметили в Генштабе ВСУ, этот терминал является одним из крупнейших в России. Был поврежден и танкер, который находился у причала.

Позже спутниковые снимки зафиксировали разлив нефти на несколько километров вблизи портового терминала в Туапсе после того, как туда попали дроны СБУ.

В то же время украинские беспилотники не прекращают регулярно атаковать российские НПЗ и другие важные инфраструктурные объекты врага. И это происходит на фоне санкций, которые недавно президент США Дональд Трамп ввел против ключевых российских компаний-экспортеров — Роснефти и Лукойла.