Удары дронов по РФ. Атакованы НПЗ в Кстово и нефтехимзавод в Стерлитамаке, серия взрывов и пожаров

При этом власти города Стерлитамак отрицают атаку на нефтехимзавод и утверждают, что «в одном из цехов водоочистки произошел взрыв» (Фото: Скриншот из видео/t.me/exilenova_plus)

В ночь с 3 на 4 ноября в городе Кстово (Нижегородская область, РФ) прогремела серия взрывов . Местные жители сообщили о пожаре на территории НПЗ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез.

Об этом пишет Telegram-канал Astra.

Данный НПЗ расположен на расстоянии около 800 километров от украинской границы и уже неоднократно подвергался атаками дальнобойных дронов.

Как отмечают сотрудники Росавиации, также приостановлена работа аэропорт в Нижнем Новгороде.

Как сообщает проект Exilenova+, позднее были зафиксированы взрывы на нефтехимическом заводе в городе Стерлитамак (Башкортостан).

При этом местные власти изначально отрицали атаку на предприятие и утверждают, что «в одном из цехов водоочистки произошел взрыв». Кроме того, по предварительной информации, частично обрушилось помещение. В момент происшествия в цехе находились пять человек, подытожили чиновники.

Однако позднее главе Башкортостана Радию Хабирову пришлось признать факт атаки дронов по заводу. Тем не менее, он утверждал, что «оба беспилотника оказались сбиты» и говорил, что «предприятие работает в штатном режиме».

Удары по НПЗ России — главное

7 октября агентство Bloomberg сообщило, что серия атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы в России привела к сокращению внутренней переработки нефти и заставила Кремль дать команду резко увеличить экспорт ее в сыром виде.

Инфографика: NV

10 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины имеют успехи в реализации программы DeepStrike, переработка нефти в стране-агрессоре РФ уменьшена на 21%.

13 октября в СВР опубликовали отчет, согласно которому, без шести месяцев ремонта в сфере нефтепереработки в спокойных условиях Россия может к концу 2025 года стать зависимой от импорта топлива на 60%.

22 октября издание The Moscow Times сообщило, что в РФ продолжает разрастаться топливный кризис, вызванный успешной серией украинских ударов по НПЗ — например, сразу в трех регионах (Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края) водителям вообще перестали свободно продавать бензин.

24 октября агентство Bloomberg сообщило, что удачная серия атак украинских дронов на НПЗ в России побудила режим Путина запустить план по призыву солдат-резервистов — в попытке защитить эти предприятия.

31 октября издание The Independent писало, что недавняя серия удачных атак украинских дронов по РФ не только привела к дефициту топлива там, но и указала на постоянно растущую уязвимость инфраструктуры страны-агрессора.

В отчете американского аналитического центра Фонд Карнеги говорилось, что украинские беспилотники наносили удары по 16 крупным российским НПЗ, которые составляют около 38% номинальной нефтеперерабатывающей мощности России.