По информации Bloomberg, поскольку Кремль активно направляет сырую нефть на мировой рынок, ключевые порты РФ, скорее всего, уже практически на пределе своих возможностей по отгрузке на танкеры (Фото: Reuters / File Photo)

Серия атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора России привела к сокращению внутренней переработки нефти и вынудила Кремль дать команду резко увеличить экспорт ее в сыром виде.

Об этом 7 октября сообщает агентство Bloomberg.

«С начала августа Украина совершила не менее 28 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Для сравнения — за первые семь месяцев 2025-го был нанесен в общей сложности 21 удар. За последнее время производство топлива внутри страны сократилось, а продажи нефти морским транспортом выросли примерно на ту же величину», — пишет издание.

При этом, по информации агентства, поскольку Кремль активно направляет сырую нефть на мировой рынок, ключевые порты РФ, по всей вероятности, уже практически на пределе своих возможностей о отгрузке.

«Порты, которые с наибольшей вероятностью будут обрабатывать перенаправленные баррели — Приморск и Усть-Луга на Балтийском море и Новороссийск на Черном море — либо работают на пределе своих исторических возможностей, либо весь год боролись за увеличение потоков на фоне украинских атак на насосные станции», — пишет Bloomberg.

По данным аналитической компании OilX, которые приводит агентство, в октябре 2025 года на российских НПЗ планируют перерабатывать 4,86 млн баррелей сырой нефти в день (на 484 тысяч баррелей в день меньше, чем в июле).

«Хотя в этот период часто наблюдается снижение, в этом году спад был больше, чем обычно. Данные по отслеживанию танкеров показывают, что экспортные потоки выросли на 435 000 баррелей в сутки за сопоставимый период. Это больше, чем обычно для этого времени года», — подытожили в Bloomberg.

Инфографика: NV

Ранее, 4 октября, в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины поразили Киришский НПЗ в Ленинградской области РФ, а также малый ракетный корабль Буян-М в Карелии, радиолокационный комплекс Гармонь в Курской области и командный пункт 8-й армии России в Донецкой области.

Кроме того, в районе предприятия Киришинефтеоргсинтез зафиксированы взрывы и пожар. Этот завод является одним из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора. Его годовая мощность составляет 18,4 млн тонн переработки нефти в год.

6 октября агентство Reuters со ссылкой на два источника в нефтяной отрасли сообщило, что Киришский НПЗ остановил свою самую мощную установку дистилляции нефти CDU-6 после атаки дронов и пожара. Ожидается, что ее восстановление займет около месяца, уточили они.